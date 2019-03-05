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Отменен запрет на ввоз продуктов из Узбекистана
Запрет на ввоз подкарантинной продукции в ручной клади и багаже действовал с 2012 года.
National Geographic Россия
5 марта 2019 в 14:03
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коммюнике Россельхознадзора.
Как сообщается на сайте ведомства, это решение – результат совместной работы российской стороны и государственной инспекции по карантину растений при кабинете министров Республики Узбекистан.
Таким образом ввоз продуктов на территорию РФ разрешен под гарантии со стороны государственной инспекции Узбекистана.