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Жизнь планеты

Отменен запрет на ввоз продуктов из Узбекистана

Запрет на ввоз подкарантинной продукции в ручной клади и багаже действовал с 2012 года.
National Geographic Россия
5 марта 2019 в 14:03
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  • Отменен запрет на ввоз продуктов из Узбекистана
    Фото: Pixabay
С 5 марта пассажиры, прилетающие из Узбекистана, могут ввозить на территорию России в багаже и ручной клади овощи, фрукты, орехи и сухофрукты. Общий вес ввозимых таким образом продуктов ограничивается 5 килограммами, говорится в коммюнике Россельхознадзора.

Как сообщается на сайте ведомства, это решение – результат совместной работы российской стороны и государственной инспекции по карантину растений при кабинете министров Республики Узбекистан.

Таким образом ввоз продуктов на территорию РФ разрешен под гарантии со стороны государственной инспекции Узбекистана.



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