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Жизнь планеты

Космодромы Байконур и «Восточный» получили новых руководителей

Теперь уже бывший руководитель «Восточного» отправился в Казахстан
National Geographic Россия
5 марта 2019 в 12:02
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  • Байконур
    Байконур
    Фото: Роскосмос
57-летний Валинур Агишев, ранее возглавлявший «Восточный», стал директором космического центра «Южный», больше известного как Байконур.

На место Агишева пришел 46-летний Роман Бобков, экс-заместитель директора филиала «Роскосмос» на Байконуре.

Валинур Агишев и Роман Бобков.png

Валинур Агишев и Роман Бобков (фото: russian.space)

«Задачи, которые стоят перед космодромом Восточный – грандиозны. У нас впереди «Ангара», запуск сверхтяжелой ракеты и отработка инфраструктуры для пилотируемых пусков. Роман Валерьевич имеет большой опыт управления ракетно-космическими подразделениями, а коллектив на Восточном уже сложился и выполнил не одну задачу государственной важности», – сказал Андрей Охлопков, гендиректор ФГУП ЦЭНКИ (структуры, входящей в состав «Роскосмоса»).

«Восточный» – российский космодром, призванный стать заменой находящемуся на территориии Казахстана Байконуру, с которого Россия проводит пилотируемые запуски. «Восточный» расположен в Амурской области, в 45 километрах от космодрома «Свободный» близ одноименного города. Первый запуск ракеты-носителя с космодрома состоялся 28 апреля 2016 года.

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