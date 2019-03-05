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Космодромы Байконур и «Восточный» получили новых руководителей
Теперь уже бывший руководитель «Восточного» отправился в Казахстан
National Geographic Россия
5 марта 2019 в 12:02
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На место Агишева пришел 46-летний Роман Бобков, экс-заместитель директора филиала «Роскосмос» на Байконуре.
Валинур Агишев и Роман Бобков (фото: russian.space)
«Задачи, которые стоят перед космодромом Восточный – грандиозны. У нас впереди «Ангара», запуск сверхтяжелой ракеты и отработка инфраструктуры для пилотируемых пусков. Роман Валерьевич имеет большой опыт управления ракетно-космическими подразделениями, а коллектив на Восточном уже сложился и выполнил не одну задачу государственной важности», – сказал Андрей Охлопков, гендиректор ФГУП ЦЭНКИ (структуры, входящей в состав «Роскосмоса»).«Восточный» – российский космодром, призванный стать заменой находящемуся на территориии Казахстана Байконуру, с которого Россия проводит пилотируемые запуски. «Восточный» расположен в Амурской области, в 45 километрах от космодрома «Свободный» близ одноименного города. Первый запуск ракеты-носителя с космодрома состоялся 28 апреля 2016 года.