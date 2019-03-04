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Китайцев с низким социальным рейтингом не пускают в самолеты и поезда
Попытки миллионов граждан приобрести авиа- и жд-билеты были заблокированы правительством.
Анастасия Баринова
4 марта 2019 в 17:10
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В Китае с 2014 года реализуется программа «социального кредитования», или «социального рейтинга». Каждый гражданин получает тот или иной рейтинг на основе инструментов массового наблюдения и данных правоохранительных органов. Кроме того, было выпущено мобильное приложение, с помощью которого сами граждане могут докладывать о существовании нарушителя – это, например, знакомый, «живущий не по средствам».
Баллы снижаются даже за такие повседневные нарушения, как переход улицы в неположенном месте или неоплаченный вовремя штраф. Напротив, донорство, волонтерская работа и другие полезные для общества действия способны увеличивать рейтинг. В настоящее время система считается пилотной, а ее полный запуск намечен на 2020 год. Нововведение анонсировалось с лозунгом «Если вы потеряете доверие, вы столкнетесь с ограничениями повсюду», и это уже сейчас ощутили люди, оказавшиеся в поле зрения программного алгоритма.
В прошлом году 17,5 млн попыток приобрести авиабилеты были заблокированы именно по причине того, что пассажир имеет «низкий социальный кредит». 5,5 миллиона раз китайцам не удалось купить билеты на поезда, и еще 128 людям было отказано в праве выехать из страны. Кроме того, в 290 тысячах случаев соискатель с низким рейтингом не смог занять руководящий пост.
Поскольку проект пилотный, правительство не озвучивает число его участников. Известно лишь, что система с момента своего запуска заставила дополнительные 3,5 миллиона человек «выполнять свои юридические обязательства». В том числе 37 особенно крупных должников пополнили казну на 150 миллионов юаней (22 миллиона долларов) штрафами или конфискованным имуществом.
Среди других санкций, которые распространяются на обладателей низких рейтингов – отказ в соцобеспечении, особо тщательный досмотр на таможне, запрет на обучение детей в дорогих частных школах, а также отказ заселения в люксовые гостиницы. Узнайте, как ДНК передается через рукопожатие.
Баллы снижаются даже за такие повседневные нарушения, как переход улицы в неположенном месте или неоплаченный вовремя штраф. Напротив, донорство, волонтерская работа и другие полезные для общества действия способны увеличивать рейтинг. В настоящее время система считается пилотной, а ее полный запуск намечен на 2020 год. Нововведение анонсировалось с лозунгом «Если вы потеряете доверие, вы столкнетесь с ограничениями повсюду», и это уже сейчас ощутили люди, оказавшиеся в поле зрения программного алгоритма.
В прошлом году 17,5 млн попыток приобрести авиабилеты были заблокированы именно по причине того, что пассажир имеет «низкий социальный кредит». 5,5 миллиона раз китайцам не удалось купить билеты на поезда, и еще 128 людям было отказано в праве выехать из страны. Кроме того, в 290 тысячах случаев соискатель с низким рейтингом не смог занять руководящий пост.
Поскольку проект пилотный, правительство не озвучивает число его участников. Известно лишь, что система с момента своего запуска заставила дополнительные 3,5 миллиона человек «выполнять свои юридические обязательства». В том числе 37 особенно крупных должников пополнили казну на 150 миллионов юаней (22 миллиона долларов) штрафами или конфискованным имуществом.
Среди других санкций, которые распространяются на обладателей низких рейтингов – отказ в соцобеспечении, особо тщательный досмотр на таможне, запрет на обучение детей в дорогих частных школах, а также отказ заселения в люксовые гостиницы. Узнайте, как ДНК передается через рукопожатие.