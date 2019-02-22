Открылась регистрация на Фотофорум'2019
Образовательная программа Фотофорума поделена на сегменты. О секретах фотосъемки расскажут на отдельных мастер-классах, которые включают в себя такие темы, как свадебная фотосъемка, travel-фотография, пейзажная съемка, съемка живой природы, стрит-фотография, съемка архитектуры, спортивная фотография, детская и семейная фотосъемка, съемка автомобилей, макросъемка, создание коммерческого успеха для фотопроекта, правовые аспекты работы фотографа, взаимодействие с фотостоками, promotion и работа с соцсетями для фотографов.
На мастер-классах по кино- и видеосъемке известные операторы и видеоблогеры обсудят со слушателями репортажную, рекламную, спортивную, экстремальную, event-видеосъемку на фотокамеру, видеопродакшн, запись звука, съемку музыкальных клипов, съемку на дроны, продвижение и монетизацию видеоблогинга.
Инструменты по обработке фотографий станут темой отдельных образовательных мероприятий на Фотофоруме. Приглашенные спикеры уделят внимание массовой обработке RAW, программам Adobe Photoshop, Lightroom, Corel Draw, Capture One Pro для свадебного фотографа, организации рабочего пространства для обработки цифровых изображений, цветокоррекции, ретуши волос в Photoshop, созданию фотокниг в Adobe InDesign или Photoshop, motion-дизайну, компьютерной графике и визуальным эффектам, созданию спецэффектов в условиях ограниченных бюджетов, разработке AR/VR-проекта.
Перед слушателями выступит звездная команда лекторов, которая будет сформирована из ведущих российских и зарубежных амбассадоров фотобрендов. Российскую сторону представят Сергей Горшков, Роберт Максимов, Максим Мармур, Артем Виндриевский, Кирилл Умрихин, Олег Зотов, Иван Дементиевский, Виктор Лягушкин, Ольга Мелекесцева, Виктор Водолазький, Niko Nikolas, Слава Гребенкин, Жан Гаспарян, Сергей Чеча, Эдуард Жуков, Нина Богатырева и многие другие.
Для профессиональных фотографов, производителей и поставщиков оборудования в сфере цифровой печати, представителей типографий и печатных центров будут организованы бизнес-семинары, на которых расскажут о тенденциях, возможностях и перспективах печати фотокниг, решений для бизнеса и мероприятий с помощью моментальной печати, трендах в области широкоформатной печати.
Получение профессиональных навыков продолжится в рамках портфолио-ревю. Признанные мастера и заслуженные эксперты, обладающие педагогическим опытом, проведут беспристрастную оценку фоторабот, дадут ценные советы по технике съемки и дальнейшему развитию, настройке камеры, обработке фотографий, раскроют секреты создания настоящего произведения искусства.
Помимо прочего, в программу войдут фотовыставки, круглый стол по актуальным вопросам фотобизнеса b практические воркшопы. Специально для гостей Фотофорума ведущие мировые производители фото- и видеокамер оформят специальные съемочные площадки в части Touch & Try, где у посетителей будет возможность самостоятельно протестировать технику.
Представленное на мероприятии оборудование и аксессуары можно будет не только самостоятельно проверить, но и приобрести на стендах экспонентов, подтвердивших свое участие в акции «Покупай на выставке по специальным ценам от производителей».
Чтобы попасть на Фотофорум, необходимо обязательно зарегистрироваться на сайте и там же приобрести электронный билет на один или три дня мероприятия. Право на посещение Фотофорума дает только покупка билета.
Следите за обновлениями программы Фотофорума на www.photoforum-expo.ru, Facebook, VK и Instagram.
Перед слушателями выступит звездная команда лекторов, которая будет сформирована из ведущих российских и зарубежных амбассадоров фотобрендов. Российскую сторону представят Сергей Горшков, Роберт Максимов, Максим Мармур, Артем Виндриевский, Кирилл Умрихин, Олег Зотов, Иван Дементиевский, Виктор Лягушкин, Ольга Мелекесцева, Виктор Водолазький, Niko Nikolas, Слава Гребенкин, Жан Гаспарян, Сергей Чеча, Эдуард Жуков, Нина Богатырева и многие другие.
Для профессиональных фотографов, производителей и поставщиков оборудования в сфере цифровой печати, представителей типографий и печатных центров будут организованы бизнес-семинары, на которых расскажут о тенденциях, возможностях и перспективах печати фотокниг, решений для бизнеса и мероприятий с помощью моментальной печати, трендах в области широкоформатной печати.
Получение профессиональных навыков продолжится в рамках портфолио-ревю. Признанные мастера и заслуженные эксперты, обладающие педагогическим опытом, проведут беспристрастную оценку фоторабот, дадут ценные советы по технике съемки и дальнейшему развитию, настройке камеры, обработке фотографий, раскроют секреты создания настоящего произведения искусства.
Помимо прочего, в программу войдут фотовыставки, круглый стол по актуальным вопросам фотобизнеса b практические воркшопы. Специально для гостей Фотофорума ведущие мировые производители фото- и видеокамер оформят специальные съемочные площадки в части Touch & Try, где у посетителей будет возможность самостоятельно протестировать технику.
Представленное на мероприятии оборудование и аксессуары можно будет не только самостоятельно проверить, но и приобрести на стендах экспонентов, подтвердивших свое участие в акции «Покупай на выставке по специальным ценам от производителей».
Чтобы попасть на Фотофорум, необходимо обязательно зарегистрироваться на сайте и там же приобрести электронный билет на один или три дня мероприятия. Право на посещение Фотофорума дает только покупка билета.
Следите за обновлениями программы Фотофорума на www.photoforum-expo.ru, Facebook, VK и Instagram.