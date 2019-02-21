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  • В Галерее Классической Фотографии покажут магию природы
    Фото: Михаил Флинт
  • В Галерее Классической Фотографии покажут магию природы
    Фото: Михаил Флинт
  • В Галерее Классической Фотографии покажут магию природы
    Фото: Михаил Флинт
Жизнь планеты

В Галерее Классической Фотографии покажут магию природы

В пятницу, 1 марта, в 18.00 в Галерее Классической Фотографии состоится открытие выставки работ известного океанолога Михаила Флинта «Погружаясь в магию природы».
Галерея Классической Фотографии
21 февраля 2019 в 17:27
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Михаил Флинт – биоокеанолог, член-корреспондент РАН, заместитель директора Института океанологии РАН. Участник и организатор более чем 45 морских и наземных экспедиций. Как исследователь и путешественник побывал в Арктике и Монголии, на Галапагосских островах и Курилах, на Байкале и Кольском полуострове, на острове Врангеля, в Новой Зеландии, на антарктическом острове Макуори и коралловых атоллах Полинезии, на Чукотке, Аральском море, Каспии и плато Устюрт. В последние годы возглавляет крупные экспедиции России в Арктику.

В экспозицию вошли около 60 авторских снимков, рассказывающих об уникальной природе арктического архипелага Новая Земля, об исчезающем Аральском море и заповедном плато Устюрт, бешеных по темпераменту реках, изумрудных озерах и горных ущельях Кыргызстана, потрясающих воображение неземных ландшафтах полуострова Мангыстау.

Фотовыставка продлится с 1 по 30 марта. Вход на открытие свободный.

Справки по телефону: +7 495 510 7713 или на сайте Галереи Классической Фотографии.

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