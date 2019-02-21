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В Галерее Классической Фотографии покажут магию природы
В пятницу, 1 марта, в 18.00 в Галерее Классической Фотографии состоится открытие выставки работ известного океанолога Михаила Флинта «Погружаясь в магию природы».
Михаил Флинт – биоокеанолог, член-корреспондент РАН, заместитель директора Института океанологии РАН. Участник и организатор более чем 45 морских и наземных экспедиций. Как исследователь и путешественник побывал в Арктике и Монголии, на Галапагосских островах и Курилах, на Байкале и Кольском полуострове, на острове Врангеля, в Новой Зеландии, на антарктическом острове Макуори и коралловых атоллах Полинезии, на Чукотке, Аральском море, Каспии и плато Устюрт. В последние годы возглавляет крупные экспедиции России в Арктику.
В экспозицию вошли около 60 авторских снимков, рассказывающих об уникальной природе арктического архипелага Новая Земля, об исчезающем Аральском море и заповедном плато Устюрт, бешеных по темпераменту реках, изумрудных озерах и горных ущельях Кыргызстана, потрясающих воображение неземных ландшафтах полуострова Мангыстау.
Фотовыставка продлится с 1 по 30 марта. Вход на открытие свободный.
Справки по телефону: +7 495 510 7713 или на сайте Галереи Классической Фотографии.