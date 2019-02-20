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Жизнь планеты

Волонтером на край света с телеканалом «Живая Планета»

Телеканал «Живая Планета» ищет героев на съёмки второго сезона проекта «Волонтёры».
20 февраля 2019 в 18:04
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  • Волонтером на край света с телеканалом «Живая Планета»

Обязательное условие для всех желающих: любовь к природе, ответственность и храбрость.

Вам предстоит участвовать в международных программах спасения животных, жить в волонтёрском лагере, спасать морских млекопитающих в Нидерландах, бороться за сохранение русской выхухоли, а в Кении ухаживать за львятами-сиротами...

Добровольцы будут работать под девизом «Рожденные быть свободными!» – все животные, которым удастся помочь, будут выпущены на волю, в дикую природу.

Места проведения съемок: Россия, Нидерланды, Кения, Танзания, Индонезия, США (Аляска), Гондурас, Боливия, Китай.

Считаете себя достойным кандидатом? Для участия в кастинге необходимо записать короткое видео и рассказать, почему именно вы должны стать волонтёром телеканала «Живая Планета».

Видеопрезентацию, короткий текст о себе (не забудьте указать имя и фамилию), контакты для связи необходимо направлять на volonter@live-planet.tv

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