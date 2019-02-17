Как лечат змеиные укусы
Район Амхара на севере Эфиопии известен плодородностью почв, поэтому здесь множество фермерских хозяйств. Они выращивают кунжут, сорго, хлопок и другие культуры. При этом в регионе обитают порядка 20 видов эндемичных ядовитых змей; во время сезона сбора урожая они кусают кого-нибудь практически ежедневно.
Каждый год порядка полумиллиона человек перемещаются из горных районов Эфиопии в равнинные регионы, чтобы найти работу на фермах вблизи города Абдурафи. Как правило, люди приходят сюда к началу сезона сбора урожая. Большинство из них возвращаются домой в октябре, но некоторые остаются до первых чисел января – именно тогда поспевает сорго.
На заработки отправляются не только мужчины, но и женщины. Именно так здесь оказалась Ворки. Четыре года назад у нее умер муж. Чтобы прокормить четверых детей, ей приходится работать поваром на фермах. Уходя на заработки, она оставляет детей у сестры в деревне Тыграй, от которой 12 часов пути до Абдурафи.
Предыдущей ночью Ворки проснулась от внезапной пронзительной боли в области лба. Увидев, тень, скользнувшею по полу, она поняла, что ее укусила змея. Ворки спала полу в открытом сарае, в котором хранятся семена и инструменты. Сначала она думала, что, поскольку змея была не большая, можно не волноваться. Но боль не проходила, отек не спадал – и женщина начала беспокоиться.
Люди, которые работали вместе с Ворки на ферме, отвезли ее к дяде, живущему неподалеку. Зная, что в Абдурафи работает клиника Médecins Sans Frontières («Врачи без границ» – международная некоммерческая организация по оказанию медпомощи – Nat-geo.ru), где бесплатно лечат змеиные укусы, дядя отправился с ней туда. К этому моменту лицо женщины так сильно отекло, что она почти ничего не видела. Ее сразу же госпитализировали, чтобы обеспечить наблюдение.
Ворки Меконен в клинике «Врачей без границ» в Абдурафи
Десять минут спустя пришел результат анализа крови. Свертываемость нарушена, что свидетельствует об отравлении змеиными ядом и необходимости противоядия. Дегифью Дайрес, сотрудник MSF, подготовила капельницу и на протяжении 140 минут следила за ней.
«Первые десять минут инфузии особенно важны. В это время необходимо отслеживать состояние пациента особенно тщательно и убедиться, что противоядие не вызывает отрицательной реакции, – говорит Дегифью. – Но и потом мы систематически отслеживаем состояние пациента и жизненные показатели».
Как правило, от укусов ядовитых змей страдают жители бедных сельскохозяйственных регионов. Они уносят больше жизней, чем любая другая из забытых тропических болезней, которые входят в список Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ежегодно укусам ядовитых змей подвергаются около 2 700 000 человек. Для 100 000 из них укусы становится смертельными, а еще у 400 000 они приводят к пожизненным увечьям и инвалидности.
«Ворки быстро пошла на поправку. Она была готова к выписке, проведя пять дней у нас в больнице, потому что полностью выздоровела, – говорит врач MSF доктор Эрнест Ншимийимана. – Ей повезло, что ее вовремя попала к нам и получила эффективное противоядие».
Но не всем жителям Эфиопии, пострадавшим от укусов ядовитых змей, выпадает такая удача. «К сожалению, в большинстве районов страны эффективное противоядие либо отсутствует, либо стоит слишком дорого для общин, у которых риск пострадать от змеиных укусов выше всего», – говорит Ншимийимана.
Сезонные рабочие находятся в группе риска. Они часто работают в поле по ночам, босиком, убирая урожай голыми руками. Особенно опасны кунжутные поля. Кунжут растет не высоко и густо – идеальное укрытие для змей. Во время работы людям приходится нагибаться, так что их руки и ноги становятся беззащитной мишенью для змей.
«В разгар сезона у нас в отделении медицинского мониторинга находится по 20 пациентов одновременно, – рассказывает доктор Ншимийимана. – Пострадавшим от укусов, особенно тем, кто работает в отдаленных полях, часто приходится добираться в больницу несколько часов пешком. Очень важно, чтобы пострадавшие своевременно получали противоядие».
В медицинских учреждениях Эфиопии не ведут учет пациентов, пострадавших от змеиных укусов. Поэтому сложно оценить масштаб этой проблемы для государственной системы здравоохранения. Однако статистика дает представление о серьезности положения. В 2017 году в различных проектах «Врачей без границ» медицинскую помощь получили 609 таких пациентов, среди них 322 из Абдурафи. К концу 2018 года эти цифры выросли – только в Абдурафи была оказана помощь 647 пациентам со змеиными укусами. В это число входят пациенты с так называемыми «сухими» (предупредительными) укусами, а также с отравлениями первой, второй и третьей степени тяжести.
Введение антидота – лишь один из способов лечения, выбор которого обусловлен типом и тяжестью отравления.
«Например, в октябре мы оказали помощь 115 пациентам с укусами змей, – говорит доктор Ншимийимана. – Противоядие потребовалось лишь 22 пациентам. Остальным 93 было достаточно клинического лечения. Зачастую змеиные укусы поддаются лечению с помощью внутривенных вливаний, обезболивающих, переливаний крови, а также фиксацией пострадавшей конечности в приподнятом положении. Кроме того, мы лечим сопутствующие инфекции и обрабатываем раны, когда необходимо».
Многие жизни можно было бы спасти, если бы у пострадавших от змеиных укусов людей в Эфиопии был стабильный доступ к своевременному и эффективному лечению. Если бы такие пациенты, как Ворки, не попали вовремя в больницу и не получили эффективное лечение, укус змеи мог бы стоить им жизни.
В медицинских учреждениях MSF противоядие можно получить бесплатно, однако в других больницах его стоимость может составлять более 100 долларов США. Что делает их недоступными для жителей сельских районов, которые более всего подвергаются риску. В частности, на севере Эфиопии.
Качественные, безопасные в применении и эффективные против местных видов змей противоядия должны быть доступны бесплатно или по доступной цене. Вместе с тем необходимо, чтобы большее число медицинских работников в отдаленных сельскохозяйственных районах прошли обучение, как лечить змеиные укусы.
Представители «Врачей без границ» надеются на дорожную карту ВОЗ по борьбе с последствиями змеиных укусов, – комплекса мер, направленных на преодоление барьеров, с которыми сталкиваются люди при доступе к лечению. В ближайшие месяцы продолжится работа с государствами, поставщиками лечения, донорами и общинами, затронутыми этой проблемой, чтобы побудить мировых лидеров взять на себя ответственность за обеспечение реализации плана ВОЗ.
Официальный сайт «Врачей без границ» на русском языке (и на английском).
Люди, которые работали вместе с Ворки на ферме, отвезли ее к дяде, живущему неподалеку. Зная, что в Абдурафи работает клиника Médecins Sans Frontières («Врачи без границ» — международная некоммерческая организация по оказанию медпомощи — Nat-geo.ru), где бесплатно лечат змеиные укусы, дядя отправился с ней туда. К этому моменту лицо женщины так сильно отекло, что она почти ничего не видела. Ее сразу же госпитализировали, чтобы обеспечить наблюдение.
Ворки Меконен в клинике «Врачей без границ» в Абдурафи
Десять минут спустя пришел результат анализа крови. Свертываемость нарушена, что свидетельствует об отравлении змеиными ядом и необходимости противоядия. Дегифью Дайрес, сотрудник MSF, подготовила капельницу и на протяжении 140 минут следила за ней.
«Первые десять минут инфузии особенно важны. В это время необходимо отслеживать состояние пациента особенно тщательно и убедиться, что противоядие не вызывает отрицательной реакции, — говорит Дегифью. — Но и потом мы систематически отслеживаем состояние пациента и жизненные показатели».
Как правило, от укусов ядовитых змей страдают жители бедных сельскохозяйственных регионов. Они уносят больше жизней, чем любая другая из забытых тропических болезней, которые входят в список Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ежегодно укусам ядовитых змей подвергаются около 2 700 000 человек. Для 100 000 из них укусы становится смертельными, а еще у 400 000 они приводят к пожизненным увечьям и инвалидности.
«Ворки быстро пошла на поправку. Она была готова к выписке, проведя пять дней у нас в больнице, потому что полностью выздоровела, — говорит врач MSF доктор Эрнест Ншимийимана. — Ей повезло, что ее вовремя попала к нам и получила эффективное противоядие».
Но не всем жителям Эфиопии, пострадавшим от укусов ядовитых змей, выпадает такая удача. «К сожалению, в большинстве районов страны эффективное противоядие либо отсутствует, либо стоит слишком дорого для общин, у которых риск пострадать от змеиных укусов выше всего», — говорит Ншимийимана.
Сезонные рабочие находятся в группе риска. Они часто работают в поле по ночам, босиком, убирая урожай голыми руками. Особенно опасны кунжутные поля. Кунжут растет не высоко и густо — идеальное укрытие для змей. Во время работы людям приходится нагибаться, так что их руки и ноги становятся беззащитной мишенью для змей.
«В разгар сезона у нас в отделении медицинского мониторинга находится по 20 пациентов одновременно, — рассказывает доктор Ншимийимана. — Пострадавшим от укусов, особенно тем, кто работает в отдаленных полях, часто приходится добираться в больницу несколько часов пешком. Очень важно, чтобы пострадавшие своевременно получали противоядие».
В медицинских учреждениях Эфиопии не ведут учет пациентов, пострадавших от змеиных укусов. Поэтому сложно оценить масштаб этой проблемы для государственной системы здравоохранения. Однако статистика дает представление о серьезности положения. В 2017 году в различных проектах «Врачей без границ» медицинскую помощь получили 609 таких пациентов, среди них 322 из Абдурафи. К концу 2018 года эти цифры выросли — только в Абдурафи была оказана помощь 647 пациентам со змеиными укусами. В это число входят пациенты с так называемыми «сухими» (предупредительными) укусами, а также с отравлениями первой, второй и третьей степени тяжести.
Введение антидота — лишь один из способов лечения, выбор которого обусловлен типом и тяжестью отравления.
«Например, в октябре мы оказали помощь 115 пациентам с укусами змей, — говорит доктор Ншимийимана. — Противоядие потребовалось лишь 22 пациентам. Остальным 93 было достаточно клинического лечения. Зачастую змеиные укусы поддаются лечению с помощью внутривенных вливаний, обезболивающих, переливаний крови, а также фиксацией пострадавшей конечности в приподнятом положении. Кроме того, мы лечим сопутствующие инфекции и обрабатываем раны, когда необходимо».
Многие жизни можно было бы спасти, если бы у пострадавших от змеиных укусов людей в Эфиопии был стабильный доступ к своевременному и эффективному лечению. Если бы такие пациенты, как Ворки, не попали вовремя в больницу и не получили эффективное лечение, укус змеи мог бы стоить им жизни.
В медицинских учреждениях MSF противоядие можно получить бесплатно, однако в других больницах его стоимость может составлять более 100 долларов США. Что делает их недоступными для жителей сельских районов, которые более всего подвергаются риску. В частности, на севере Эфиопии.
Качественные, безопасные в применении и эффективные против местных видов змей противоядия должны быть доступны бесплатно или по доступной цене. Вместе с тем необходимо, чтобы большее число медицинских работников в отдаленных сельскохозяйственных районах прошли обучение, как лечить змеиные укусы.
Представители «Врачей без границ» надеются на дорожную карту ВОЗ по борьбе с последствиями змеиных укусов, — комплекса мер, направленных на преодоление барьеров, с которыми сталкиваются люди при доступе к лечению. В ближайшие месяцы продолжится работа с государствами, поставщиками лечения, донорами и общинами, затронутыми этой проблемой, чтобы побудить мировых лидеров взять на себя ответственность за обеспечение реализации плана ВОЗ.
Официальный сайт «Врачей без границ» на русском языке (и на английском).