Кузбасс завалило черным снегом: фото и видео
Чёрный снег Кузбасса по слоям (Киселёвск). https://t.co/pedxARCQk4— Фома Неверов (@tele42) 14 февраля 2019 г.
Люди объясняют это выбросами вредных веществ в атмосферу по вине угольных комбинатов. Генеральный директор фабрики «Прокопьевская» Анатолий Волков уже признался, что на предприятии вышли из строя специальные шторки, которые защищали улицы от грязи.
Замгубернатора области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов добавил, что «свою лепту также вносят транспорт и котельные». По его словам, «проблема, в принципе, есть во всех населенных пунктах, где присутствуют неблагоприятные метеоусловия. В регионе просто долго не было снега и ветра».
«В своё время развитие газовых сетей не особо поддерживалось, поэтому большинство из них на угле, и надо понимать, что после его сжигания остается много побочных продуктов, которые вылетают в трубу и оседают на наших улицах», – Андрей Панов.Бороться с черным снегом планируется с помощью противопыльных пушек, заградительных барьеров и других методов. Представитель власти также пообещал, что в ближайшее время состоится встреча с руководителями предприятий; темой обсуждения станет пересмотр экологических программ и применение новых технологий.
Узнайте, какой город планирует стать самым экологически чистым в мире.
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Видео от подписчика Экология Новокузнецка ⠀ #новости #новокузнецк #новостиновокузнецка #кузня #кемерово #nvkz #кузбасс
Публикация от Новости Новокузнецка (@novosti_nvkz) 12 Фев 2019 в 3:51 PST
Люди объясняют это выбросами вредных веществ в атмосферу по вине угольных комбинатов. Генеральный директор фабрики «Прокопьевская» Анатолий Волков уже признался, что на предприятии вышли из строя специальные шторки, которые защищали улицы от грязи.
Замгубернатора области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов добавил, что «свою лепту также вносят транспорт и котельные». По его словам, «проблема, в принципе, есть во всех населенных пунктах, где присутствуют неблагоприятные метеоусловия. В регионе просто долго не было снега и ветра».
«В своё время развитие газовых сетей не особо поддерживалось, поэтому большинство из них на угле, и надо понимать, что после его сжигания остается много побочных продуктов, которые вылетают в трубу и оседают на наших улицах», — Андрей Панов.
Бороться с черным снегом планируется с помощью противопыльных пушек, заградительных барьеров и других методов. Представитель власти также пообещал, что в ближайшее время состоится встреча с руководителями предприятий; темой обсуждения станет пересмотр экологических программ и применение новых технологий.
Узнайте, какой город планирует стать самым экологически чистым в мире.