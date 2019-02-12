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  • Кузбасс завалило черным снегом: фото и видео
    Фото: kamenkseni/Instagram
  • Кузбасс завалило черным снегом: фото и видео
    Фото: novosti_nvkz/Instagram
  • Кузбасс завалило черным снегом: фото и видео
    Фото: arlamovpavel_nvkz/Instagram
  • Кузбасс завалило черным снегом: фото и видео
    Фото: novosti_nvkz/Instagram
Жизнь планеты

Кузбасс завалило черным снегом: фото и видео

Черный снег выпал в Прокопьевске, Кемерово и ряде других городов.
15 февраля 2019 в 13:35
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Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту выпадения в регионе черного снега. За последние пару дней пользователи соцсетей опубликовали множество доказательств этого происшествия. Черные сугробы были замечены в Кемерово, Прокопьевске, Киселевске, Ленинск-Кузнецком и Новокузнецке.


Люди объясняют это выбросами вредных веществ в атмосферу по вине угольных комбинатов. Генеральный директор фабрики «Прокопьевская» Анатолий Волков уже признался, что на предприятии вышли из строя специальные шторки, которые защищали улицы от грязи.

Замгубернатора области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов добавил, что «свою лепту также вносят транспорт и котельные». По его словам, «проблема, в принципе, есть во всех населенных пунктах, где присутствуют неблагоприятные метеоусловия. В регионе просто долго не было снега и ветра».
«В своё время развитие газовых сетей не особо поддерживалось, поэтому большинство из них на угле, и надо понимать, что после его сжигания остается много побочных продуктов, которые вылетают в трубу и оседают на наших улицах», – Андрей Панов. 
Бороться с черным снегом планируется с помощью противопыльных пушек, заградительных барьеров и других методов. Представитель власти также пообещал, что в ближайшее время состоится встреча с руководителями предприятий; темой обсуждения станет пересмотр экологических программ и применение новых технологий.

Узнайте, какой город планирует стать самым экологически чистым в мире.

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