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Какими будут города будущего: версия художника
Арт-проект голливудского художника показывает возможное будущее.
Анастасия Баринова
12 февраля 2019 в 20:37
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Британец польского происхождения Яцек Пиларски (Jacek Pilarski) создает миры для кино и телевидения. Его работы можно увидеть в таких фильмах, как «Марсианин», «Пассажиры», «Стражи Галактики», «Мстители», «Фантастические твари» и многих других. Недавно он начал собственный проект Fracton 8, посвященный будущему нашей планеты. По его мнению, городов в привычном смысле не будет – люди заселят космическое пространство, а оставшиеся на Земле населенные пункты, при всей своей технологичности, скорее будут напоминать результат глобальной катастрофы.
Познакомиться с иллюстрациями на эту и другие темы можно на сайте художника.
Познакомиться с иллюстрациями на эту и другие темы можно на сайте художника.