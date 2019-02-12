Поехали с нами!
По Шёлковому пути с «National Geographic Россия»
В Узбекистан с шеф-фотографом Андреем Каменевым!
Подробнее
  • Какими будут города будущего: версия художника
    Лондон-2030 Фото: Jacek Pilarski
  • Какими будут города будущего: версия художника
    Вымышленный город Fracton 8 Фото: Jacek Pilarski
  • Какими будут города будущего: версия художника
    Дамба Фото: Jacek Pilarski
  • Какими будут города будущего: версия художника
    Очистительный завод Фото: Jacek Pilarski
  • Какими будут города будущего: версия художника
    Генератор Фото: Jacek Pilarski
  • Какими будут города будущего: версия художника
    Железнодорожный вокзал Фото: Jacek Pilarski
  • Какими будут города будущего: версия художника
    Сектор X Фото: Jacek Pilarski
Жизнь планеты

Какими будут города будущего: версия художника

Арт-проект голливудского художника показывает возможное будущее.
Анастасия Баринова
12 февраля 2019 в 20:37
2861
Британец польского происхождения Яцек Пиларски (Jacek Pilarski) создает миры для кино и телевидения. Его работы можно увидеть в таких фильмах, как «Марсианин», «Пассажиры», «Стражи Галактики», «Мстители», «Фантастические твари» и многих других. Недавно он начал собственный проект Fracton 8, посвященный будущему нашей планеты. По его мнению, городов в привычном смысле не будет – люди заселят космическое пространство, а оставшиеся на Земле населенные пункты, при всей своей технологичности, скорее будут напоминать результат глобальной катастрофы.

  • Какими будут города будущего: версия художника
    Фото: Jacek Pilarski

  • Какими будут города будущего: версия художника
    Фото: Jacek Pilarski


  • Какими будут города будущего: версия художника
    Фото: Jacek Pilarski


Познакомиться с иллюстрациями на эту и другие темы можно на сайте художника.

Тоже интересно

Американец создает картины с помощью дождя

Обсудить
СМИ2
Новая модель КАМАЗ готова удивить весь мир
Новая модель КАМАЗ готова удивить весь мир
Тоже интересно
Художник, который рисует на грязных машинах: фото и видео
Художник, который рисует на грязных машинах: фото и видео
Женщины моря
Женщины моря