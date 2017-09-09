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Верблюд вытаскивает машину из сугроба, или Зима в Саратове
Водителю «Нивы», застрявшему на заснеженной саратовской дороге, помог верблюд.
Анастасия Баринова
11 февраля 2019 в 15:10
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В этом году в Саратове выдалась особенно снежная зима; в результате общественный транспорт работает с перебоями, а люди по несколько часов стоят в пробках. Недавно на видео была снята необычная дорожная ситуация: автомобиль «Нива», застрявший в пустынной местности, выбирается из сугробов с помощью верблюда. Животное было привязано к заднему бамперу, и «корабль пустыни» тянет машину. Рядом бежит погонщик, координируя направление и скорость движения.
Точное место действия не известно: подпись под видео гласит, что действие происходит в дачном массиве саратовского парка «Кумысная поляна», где один из местных жителей держит верблюдов и по выходным катает на них детей возле цирка. Однако некоторые саратовцы считают, что эта ситуация более реальна для Алгайского района, где «живет целый табун верблюдов».
Узнайте, как верблюд может реагировать на жару.
Точное место действия не известно: подпись под видео гласит, что действие происходит в дачном массиве саратовского парка «Кумысная поляна», где один из местных жителей держит верблюдов и по выходным катает на них детей возле цирка. Однако некоторые саратовцы считают, что эта ситуация более реальна для Алгайского района, где «живет целый табун верблюдов».
Узнайте, как верблюд может реагировать на жару.
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Публикация от Bystrov Fedor (@fedor_k_ostrov) 9 Сен 2017 в 12:19 PDT
Узнайте, как верблюд может реагировать на жару.