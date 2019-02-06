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  • Проводы зимы по-венгерски: фотопроект, над которым работали 10 лет
    Фото: Андраш Фекете
  • Проводы зимы по-венгерски: фотопроект, над которым работали 10 лет
    Фото: Андраш Фекете
  • Проводы зимы по-венгерски: фотопроект, над которым работали 10 лет
    Фото: Андраш Фекете
Жизнь планеты

Проводы зимы по-венгерски: фотопроект, над которым работали 10 лет

Замечательная выставка Андраша Фекете в Галерее классической фотографии
Галерея классической фотографии
6 февраля 2019 в 17:24
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С 7 февраля по 31 марта в Галерее Классической Фотографии пройдёт выставка венгерско-русского фотографа Андраша Фекете «Зимние сказки».

Каждая из 30 фотографий проекта — словно сюжет из какой-то давно забытой сказки. Вот принцесса и трубочист, вот лихие молодцы и красны девицы, вот чудовища в овечьих шкурах, огромные и загадочные… В своих работах автор исследует природу сказки и пристально вглядывается в лица людей, которые отложили дела, чтобы на несколько часов почувствовать себя детьми.

Работа над проектом велась в течение десяти лет, снимки были сделаны на фестивале «Бушойярош» в городе Мохач, Венгрия.

«Во всех культурах народные праздники на исходе зимы — самые радостные в году. Мне хотелось передать их бешеную энергию и запал, а еще веру людей в то, что зима и зло это ненадолго, нужно лишь взять деревянный меч и трещотку и пойти помогать», — говорит Фекете.

  • Проводы зимы по-венгерски: фотопроект, над которым работали 10 лет
    Фото: Андраш Фекете

Андраш Фекете родился в 1976 году в Санкт-Петербурге в русско-венгерской семье. В 2002-м купил первую фотокамеру Leica, в 2003-м году переехал в Москву. В 2004 году выиграл грант World Press Photo Joop Swart. Лауреат премии «Интерфото». В 2016-м году стал послом Венгерского дома фотографии «Каппа-центр».

Выставка продлится с 7 февраля по 31 марта. Вход на открытие свободный.

Анонс выставки на сайте Галереи классической фотографии

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