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Фото: bradyellis_radio/Instagram
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Фото: lifesavingqld/Instagram
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Фото: supportlocaltownsville/Instagram
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Фото: goddard_jesse/Instagram
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Фото: adampendle/Instagram
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Фото: supportlocaltownsville/Instagram
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Фото: sammiqte/Instagram
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Фото: sammiqte/Instagram
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Фото: memiandtheminis/Instagram
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Фото: camthesnapper/Instagram
Зачем власти Австралии затопили целый город
Это привело бы к обрушению на населенный пункт огромного объема воды, что уничтожило бы всю инфраструктуру. Чтобы минимизировать потери, власти решили произвести контролируемый спуск воды. Для жителей из низко расположенной части города – это более тысячи человек – были открыты эвакуационные центры: жить в городе, где улицы покрыты водой, не только неудобно, но и опасно: потоки воды принесли в Таунсвилл крокодилов и змей, живших возле реки.
Multiple crocodile sightings have been reported in Townsville as floodwaters continue to rise across the city. #9News https://t.co/uPdypQ1UfC— Nine News Queensland (@9NewsQueensland) 3 февраля 2019 г.
Несмотря на то, что план по открытию дамбы был анонсирован заранее, не все люди покинули свои жилища, а другие время от времени возвращаются за забытыми вещами. Они подтверждают, что опасения властей не были напрасны: в воде действительно встречаются крокодилы. Рептилии ищут спокойные места, забираются на деревья или прячутся во дворах частных домов. Кроме того, напора воды не выдержали очистные сооружения, и улицы оказались наполнены фекалиями и прочими отходами.
Между тем перспективы для горожан пока неясны: в ближайшее время осадки не прекратятся, и они будут не менее интенсивными, чем в последние дни. В регион организована доставка товаров первой необходимости и продуктов питания. Премьер-министр штата Квинсленд Аннастасия Палащук (Annastacia Palaszczuk) назвала нынешнее наводнение беспрецедентным. По ее словам, «такое происходит один раз в 100 лет».
Несмотря на то, что план по открытию дамбы был анонсирован заранее, не все люди покинули свои жилища, а другие время от времени возвращаются за забытыми вещами. Они подтверждают, что опасения властей не были напрасны: в воде действительно встречаются крокодилы. Рептилии ищут спокойные места, забираются на деревья или прячутся во дворах частных домов. Кроме того, напора воды не выдержали очистные сооружения, и улицы оказались наполнены фекалиями и прочими отходами.
Между тем перспективы для горожан пока неясны: в ближайшее время осадки не прекратятся, и они будут не менее интенсивными, чем в последние дни. В регион организована доставка товаров первой необходимости и продуктов питания. Премьер-министр штата Квинсленд Аннастасия Палащук (Annastacia Palaszczuk) назвала нынешнее наводнение беспрецедентным. По ее словам, «такое происходит один раз в 100 лет».