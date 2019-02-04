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  • Зачем власти Австралии затопили целый город
    Фото: bradyellis_radio/Instagram
  • Зачем власти Австралии затопили целый город
    Фото: lifesavingqld/Instagram
  • Зачем власти Австралии затопили целый город
    Фото: supportlocaltownsville/Instagram
  • Зачем власти Австралии затопили целый город
    Фото: goddard_jesse/Instagram
  • Зачем власти Австралии затопили целый город
    Фото: adampendle/Instagram
  • Зачем власти Австралии затопили целый город
    Фото: supportlocaltownsville/Instagram
  • Зачем власти Австралии затопили целый город
    Фото: sammiqte/Instagram
  • Зачем власти Австралии затопили целый город
    Фото: sammiqte/Instagram
  • Зачем власти Австралии затопили целый город
    Фото: memiandtheminis/Instagram
  • Зачем власти Австралии затопили целый город
    Фото: camthesnapper/Instagram
Жизнь планеты

Зачем власти Австралии затопили целый город

Проливные дожди поставили город Таунсвилл под угрозу.
Анастасия Баринова
4 февраля 2019 в 19:12
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В северной части австралийского штата Квинсленд начались проливные дожди, и под угрозой затопления оказалcя город Таунсвилл (англ. Townsville) и его окрестности. Здесь только за один день выпало 419 мм осадков при годовой норме в 1127,9 мм. Спустя 8 дней после начала дождей в аэропорту Таунсвилла был зафиксирован метровый уровень воды, около 2000 расположенных в низине зданий были затоплены. Некоторые дороги отрезало, и снабжение супермаркетов прекратилось. Электрические сети работали с перебоями, и, наконец, перед лицом города встала новая опасность: возможность прорыва дамбы, сдерживающей реку.

Это привело бы к обрушению на населенный пункт огромного объема воды, что уничтожило бы всю инфраструктуру. Чтобы минимизировать потери, власти решили произвести контролируемый спуск воды. Для жителей из низко расположенной части города – это более тысячи человек – были открыты эвакуационные центры: жить в городе, где улицы покрыты водой, не только неудобно, но и опасно: потоки воды принесли в Таунсвилл крокодилов и змей, живших возле реки.

Несмотря на то, что план по открытию дамбы был анонсирован заранее, не все люди покинули свои жилища, а другие время от времени возвращаются за забытыми вещами. Они подтверждают, что опасения властей не были напрасны: в воде действительно встречаются крокодилы. Рептилии ищут спокойные места, забираются на деревья или прячутся во дворах частных домов. Кроме того, напора воды не выдержали очистные сооружения, и улицы оказались наполнены фекалиями и прочими отходами.

Между тем перспективы для горожан пока неясны: в ближайшее время осадки не прекратятся, и они будут не менее интенсивными, чем в последние дни. В регион организована доставка товаров первой необходимости и продуктов питания. Премьер-министр штата Квинсленд Аннастасия Палащук (Annastacia Palaszczuk) назвала нынешнее наводнение беспрецедентным. По ее словам, «такое происходит один раз в 100 лет».

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