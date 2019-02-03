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ГаитиВ Жакмеле проходит один из самых необычных карнавалов региона. Фотограф Шарль Фреже говорит, что некоторые участники наряжались стихийно, используя краски для тела и другие подручные материалы. Первый карнавал на Гаити организовали в 1927 году, когда страна была оккупирована США. Во время карнавального сезона участники надевали костюмы, которые символизировали исторические и современные чаяния гаитянского населения.
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БразилияПо всей стране, и в частности в Боа-Ора, небольшом городке штата Пиауи, в первую неделю года празднуется Богоявление. Этот участник маскарада одет в костюм волхва, принесшего дары Младенцу Иисусу. «Волхвы» принимают участие в «reisado» — это традиция, когда певцы, танцоры и музыканты выступают для жителей деревень, а взамен получают еду и напитки.
Самые странные карнавальные наряды
Несколько лет назад я путешествовала по Гаити и решила вместо обычных достопримечательностей посмотреть юго-восточный портовый город Жакмель. За неделю до Национального карнавала в Порт-о-Пренс там проводят собственный Kanaval – так на гаитянском креольском называется этот праздник.
Если карнавалы, как правило, проходят под музыку в стиле меренге, то в Жакмеле все по-другому. Мальчишки, покрытые сажей с ног до головы, веселятся под звуки «рара» – местных вуду-барабанов, которые задают ритм всем карнавалам на Гаити. Музыканты играют на трубах, сделанных из кусков старого металла и бамбуковых рожков. Каждая мелодия – отдельная история. Тут и там я видела пугающе-прекрасные костюмы дьяволов, мифических животных, в толпе мелькали гротескные маски из папье-маше.
(Доминиканская республика. На карнавале в Доминикане дьявол – главное действующее лицо. Маска одной из его ипостасей, Тифуа, может быть изготовлена из черепа быка, лошади или коровы. Тифуа выходит на улицы Сен-Хуан-де-ла-Магуана и пугает детей, которые плохо себя ведут. В прошлом все, что не отражало традиции католичества, считалось «дьявольским» помыслом.)
В США самые массовые и пышные карнавалы в день Марди Гра проходят в Новом Орлеане. Побывав там, многие думают, что этот праздник сводится к оголению тел, киданию бусами в толпу, ну и к грандиозному пьяному дебошу. Но в странах Карибского бассейна карнавал (например, бразильский) – это, скорее, мероприятие по ведомству искусства плюс способ заявить о своей принадлежности к той или иной культуре. А для потомков африканских рабов – еще и возможность продемонстрировать свою свободу. В XVIII веке рабам запрещали поклоняться своим божествам и не пускали их участвовать в карнавалах перед Великим постом, которые устраивали французские и британские господа. Поэтому сегодня африканские диаспоры по всему миру проводят свои Дни Мертвых, праздники Тела и Крови Христовых, Богоявления, причем иногда даже в разные даты, однако у всех без исключения торжеств есть общие элементы.
(США. На Марди-Гра индейцы одеваются в церемониальные одежды своего племени в память о коренных американцах, которые помогали рабам сбежать от хозяев. В течение нескольких недель до Марди-Гра участники парада проходят по Новому Орлеану: у каждой группы есть свой вождь и знаменосец. Трэвис Картер, изображенный на этой фотографии, несет флаг своей группы, «Борцов окраин». Каждый костюм сделан вручную и искусно расшит перьями и бисером.)
В образах персонажей смешиваются веяния христианства, местного фольклора и верований, в итоге все это становится своеобразным ритуалом культурного бунта. Участники прячутся за яркими масками и делятся своими историями и переживаниями. На Гаити, например, карнавалы стали местом, где люди не только устраивают яркие представления, но и требуют политических и социальных перемен. Пышное зрелище и пародия, костюмы и песни служат фоном для общественной критики.
Генри Наварро Дельгадо, доцент Университета Райерсона (Канада) изучает роль моды в карнавале. Генри считает, что карнавал – «это мятеж, который, в свою очередь, является культурным противостоянием; хороший шанс для участников показать себя такими, какими они хотят быть».
(Гваделупа. Хочешь увидеть духов? Добро пожаловать на гваделупский карнавал! В ночь перед Пепельной средой многие выходят на марш, бьют в барабаны була, чтобы разбудить остальных жителей. Тела юношей (на фото) разрисованы наполовину: это и символ африканского наследия, и отсыл к предкам из беглых рабов. Юноши стоят на мелководье недалеко от городка Бэ-Мао, и это тоже символично: с XVI по XIX век европейцы взяли в рабство и увезли морем на Американский континент больше 12 миллионов африканцев.)
Центральная фигура многих карнавалов – diablo, дьявол. В Доминиканской Республике его представляют как хромоногого трикстера с плеткой в руках. В Тринидаде дьявол синего цвета, и его бьют другие демоны – это символ жестокости рабства. В Панаме дьявол – рабовладелец, опять же с плеткой. Дьявол, стоит отметить, считается безусловным злом в европейском католичестве, но во время карнавала его обычно изображают проказником, который нужен этому миру для баланса и для того, чтобы хорошенько его встряхнуть.
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ПанамаВ середине июня в Чепо традиционно празднуется Корпус-Кристи — праздник Тела и Крови Христовых. Изначально на Американском континенте католики использовали этот праздник, чтобы обратить коренное население и потомков африканцев в свою веру. На Корпус-Кристи устраивался уличный театр. В истории Чепо популярен Баяно, король-симаррон, который в 1550-е годы возглавил крупнейшее в Америке восстание рабов. Один из непременных элементов костюма — маски из папье-маше. В западноафриканской культуре в число аксессуаров могут входить зеркала.
По словам Эми Гроло, куратора латиноамериканских и карибских коллекций в Международном музее народного искусства в Санта-Фе (Нью-Мексико), эти танцы требуют специальной тренировки. Другая их особенность, рассказывает Гроло, состоит в том, что в карнавальных представлениях присутствуют общие образы, которые символизируют различные социальные классы, национальности и даже животных. «У каждого героя карнавала – свое священное значение», – подчеркивает Эми.
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Антигуа и БарбудаВ Форт-Джеймс на острове Антигуа артисты цирковых трупп во время карнавала надевают розовые маски. Эти маски символизируют европейских колонизаторов. Весь XVII век британский королевский военно-морской флот ремонтировал и укрывал свою карибскую флотилию на хорошо защищенной верфи в Антигуа. Образы карнавальных костюмов в Северной и Южной Америке берут свое начало в африканских, европейских и местных традициях каждой страны. В то же время костюмы постоянно преображаются, реагируя на изменения в современной культуре.
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Санта-КрусКарнавал в Санта-Крус отмечается так же, как и во многих других бывших британских колониях в Карибском бассейне. Здесь в ходу персонаж по имени Джон Булл, олицетворение процветания и алчности Британской империи. В начале прошлого века костюм Джона Булла часто делали из природных материалов (типа листьев пальмы рафия), но сегодня его создают в основном из рваных полиэтиленовых пакетов. Известны и другие воплощения Джона Булла: в Сент-Китсе и Невисе его зовут Ред Булл, а на Ямайке — Джанкуну.
Что бы ты ни увидел – образы животных Колумбии или танец Хапак Негро, изображающий афро-перуанских рабов, прибывших вместе с испанскими конкистадорами, карнавальное представление – нечто большее, чем вакханалия. Это символ истории, который объединяет все чернокожее население, – и неважно, на каком языке говорят участники карнавала и в какой части света они живут.
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В США самые массовые и пышные карнавалы в день Марди Гра проходят в Новом Орлеане. Побывав там, многие думают, что этот праздник сводится к оголению тел, киданию бусами в толпу, ну и к грандиозному пьяному дебошу. Но в странах Карибского бассейна карнавал (например, бразильский) — это, скорее, мероприятие по ведомству искусства плюс способ заявить о своей принадлежности к той или иной культуре. А для потомков африканских рабов — еще и возможность продемонстрировать свою свободу. В XVIII веке рабам запрещали поклоняться своим божествам и не пускали их участвовать в карнавалах перед Великим постом, которые устраивали французские и британские господа. Поэтому сегодня африканские диаспоры по всему миру проводят свои Дни Мертвых, праздники Тела и Крови Христовых, Богоявления, причем иногда даже в разные даты, однако у всех без исключения торжеств есть общие элементы.
(США. На Марди-Гра индейцы одеваются в церемониальные одежды своего племени в память о коренных американцах, которые помогали рабам сбежать от хозяев. В течение нескольких недель до Марди-Гра участники парада проходят по Новому Орлеану: у каждой группы есть свой вождь и знаменосец. Трэвис Картер, изображенный на этой фотографии, несет флаг своей группы, «Борцов окраин». Каждый костюм сделан вручную и искусно расшит перьями и бисером.)
В образах персонажей смешиваются веяния христианства, местного фольклора и верований, в итоге все это становится своеобразным ритуалом культурного бунта. Участники прячутся за яркими масками и делятся своими историями и переживаниями. На Гаити, например, карнавалы стали местом, где люди не только устраивают яркие представления, но и требуют политических и социальных перемен. Пышное зрелище и пародия, костюмы и песни служат фоном для общественной критики.
Генри Наварро Дельгадо, доцент Университета Райерсона (Канада) изучает роль моды в карнавале. Генри считает, что карнавал — «это мятеж, который, в свою очередь, является культурным противостоянием; хороший шанс для участников показать себя такими, какими они хотят быть».
(Гваделупа. Хочешь увидеть духов? Добро пожаловать на гваделупский карнавал! В ночь перед Пепельной средой многие выходят на марш, бьют в барабаны була, чтобы разбудить остальных жителей. Тела юношей (на фото) разрисованы наполовину: это и символ африканского наследия, и отсыл к предкам из беглых рабов. Юноши стоят на мелководье недалеко от городка Бэ-Мао, и это тоже символично: с XVI по XIX век европейцы взяли в рабство и увезли морем на Американский континент больше 12 миллионов африканцев.)
Центральная фигура многих карнавалов — diablo, дьявол. В Доминиканской Республике его представляют как хромоногого трикстера с плеткой в руках. В Тринидаде дьявол синего цвета, и его бьют другие демоны — это символ жестокости рабства. В Панаме дьявол — рабовладелец, опять же с плеткой. Дьявол, стоит отметить, считается безусловным злом в европейском католичестве, но во время карнавала его обычно изображают проказником, который нужен этому миру для баланса и для того, чтобы хорошенько его встряхнуть.
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ПанамаВ середине июня в Чепо традиционно празднуется Корпус-Кристи — праздник Тела и Крови Христовых. Изначально на Американском континенте католики использовали этот праздник, чтобы обратить коренное население и потомков африканцев в свою веру. На Корпус-Кристи устраивался уличный театр. В истории Чепо популярен Баяно, король-симаррон, который в 1550-е годы возглавил крупнейшее в Америке восстание рабов. Один из непременных элементов костюма — маски из папье-маше. В западноафриканской культуре в число аксессуаров могут входить зеркала.
По словам Эми Гроло, куратора латиноамериканских и карибских коллекций в Международном музее народного искусства в Санта-Фе (Нью-Мексико), эти танцы требуют специальной тренировки. Другая их особенность, рассказывает Гроло, состоит в том, что в карнавальных представлениях присутствуют общие образы, которые символизируют различные социальные классы, национальности и даже животных. «У каждого героя карнавала — свое священное значение», — подчеркивает Эми.
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Антигуа и БарбудаВ Форт-Джеймс на острове Антигуа артисты цирковых трупп во время карнавала надевают розовые маски. Эти маски символизируют европейских колонизаторов. Весь XVII век британский королевский военно-морской флот ремонтировал и укрывал свою карибскую флотилию на хорошо защищенной верфи в Антигуа. Образы карнавальных костюмов в Северной и Южной Америке берут свое начало в африканских, европейских и местных традициях каждой страны. В то же время костюмы постоянно преображаются, реагируя на изменения в современной культуре.
-
Санта-КрусКарнавал в Санта-Крус отмечается так же, как и во многих других бывших британских колониях в Карибском бассейне. Здесь в ходу персонаж по имени Джон Булл, олицетворение процветания и алчности Британской империи. В начале прошлого века костюм Джона Булла часто делали из природных материалов (типа листьев пальмы рафия), но сегодня его создают в основном из рваных полиэтиленовых пакетов. Известны и другие воплощения Джона Булла: в Сент-Китсе и Невисе его зовут Ред Булл, а на Ямайке — Джанкуну.
Что бы ты ни увидел — образы животных Колумбии или танец Хапак Негро, изображающий афро-перуанских рабов, прибывших вместе с испанскими конкистадорами, карнавальное представление — нечто большее, чем вакханалия. Это символ истории, который объединяет все чернокожее население, — и неважно, на каком языке говорят участники карнавала и в какой части света они живут.
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