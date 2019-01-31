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Жизнь планеты

«Аэрофлот» вернет пиво и вино в меню эконом-класса

Уже с 1 февраля 2019 года
National Geographic Россия
31 января 2019 в 20:21
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  • «Аэрофлот» вернет пиво и вино в меню эконом-класса
    Фото: Алена Заботнова
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя авиакомпании. «Вино будут предлагать на ряде рейсов продолжительностью более трех часов, пиво – при перелетах более шести часов», – говорится в сообщении. О каких именно рейсах в этом «ряду» идет речь, не уточняется.

Еще одно новшество касается перелетов продолжительностью от шести часов: на них пассажирам предложат дорожные наборы с расширенным содержанием. Обычно в такие наборы входят беруши и повязка на глаза, иногда – подушка под голову и шею.

«Аэрофлот» убрал из меню эконом-класса вино с 1 сентября 2018 года. Тогда же для пассажиров эконом-класса на рейсах более шести часов перестали предлагать мороженое.

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СМИ2
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