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«Аэрофлот» вернет пиво и вино в меню эконом-класса
Уже с 1 февраля 2019 года
National Geographic Россия
31 января 2019 в 20:21
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в сообщении. О каких именно рейсах в этом «ряду» идет речь, не уточняется.
Еще одно новшество касается перелетов продолжительностью от шести часов: на них пассажирам предложат дорожные наборы с расширенным содержанием. Обычно в такие наборы входят беруши и повязка на глаза, иногда – подушка под голову и шею.«Аэрофлот» убрал из меню эконом-класса вино с 1 сентября 2018 года. Тогда же для пассажиров эконом-класса на рейсах более шести часов перестали предлагать мороженое.