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Жизнь планеты

Когда история становится реальностью

17 февраля в Москве состоится шоу-реконструкция «Цивилизация». Урок истории нового формата организован Университетом «Синергия» и пройдет в Универсальном спортивном комплексе ЦСКА.
National Geographic Россия
31 января 2019 в 11:20
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«Цивилизация» – это образовательная площадка, которая сочетает в себе лекции известных историков с театрализованным представлением. Поверить в реальность происходящего зрителям помогут профессиональный свет, звук, использование пиротехники и привлечение каскадеров с Мосфильма.

На территории манежа развернется впечатляющее шоу, которое поэтапно раскроет перед зрителями события сразу трех эпох:

  • Древняя Русь. Известный историк-медиевист Клим Жуков расскажет о ключевых моментах этой эпохи, а также великих князьях и княгинях древней Руси. Благодаря реконструкции с привлечением профессиональной техники и актеров, участники смогут ощутить атмосферу военной операции Ледового побоища.

  • Эпоха Петра I. Про великого реформатора империи расскажет основатель крупнейшего в России образовательного холдинга «Синергия» –  Вадим Лобов. После исторического экскурса в жизнь и реформы государственного управления, создания армии и флота, участников ждет погружение в военные баталии Полтавской битвы.

  • Отечественная война 1812 года. О причинах Отечественной войны и главных событиях начала XIX века зрители узнают из интерактивной лекции от ученого и писателя-историка Олега Соколова. На глазах у участников форума развернется битва за Курганскую кавалерию. Элементы конного шоу, залпы настоящих орудий – все это будет сопровождать реконструкцию знаменитой «Могилы французской кавалерии».

Где: Универсальный спортивный комплекс ЦСКА, Ленинградский пр-т, 39, стр. 3

Когда: 17 февраля 2019, начало – в 10:30

www.форумцивилизация.рф

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