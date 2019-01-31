Когда история становится реальностью
На территории манежа развернется впечатляющее шоу, которое поэтапно раскроет перед зрителями события сразу трех эпох:
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Древняя Русь. Известный историк-медиевист Клим Жуков расскажет о ключевых моментах этой эпохи, а также великих князьях и княгинях древней Руси. Благодаря реконструкции с привлечением профессиональной техники и актеров, участники смогут ощутить атмосферу военной операции Ледового побоища.
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Эпоха Петра I. Про великого реформатора империи расскажет основатель крупнейшего в России образовательного холдинга «Синергия» – Вадим Лобов. После исторического экскурса в жизнь и реформы государственного управления, создания армии и флота, участников ждет погружение в военные баталии Полтавской битвы.
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Отечественная война 1812 года. О причинах Отечественной войны и главных событиях начала XIX века зрители узнают из интерактивной лекции от ученого и писателя-историка Олега Соколова. На глазах у участников форума развернется битва за Курганскую кавалерию. Элементы конного шоу, залпы настоящих орудий – все это будет сопровождать реконструкцию знаменитой «Могилы французской кавалерии».
Где: Универсальный спортивный комплекс ЦСКА, Ленинградский пр-т, 39, стр. 3
Когда: 17 февраля 2019, начало – в 10:30