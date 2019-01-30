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Названы самые опасные места для вождения в Европе
Также выяснилось, что самыми ответственными водителями в опасных для вождения странах (и не только там) оказались женщины.
Анастасия Баринова
30 января 2019 в 15:04
Эксперты Европейского Союза проанализировали статистические данные по дорожно-транспортным происшествиям за период с 2007 по 2016 год. Несмотря на общую тенденцию к их снижению, сейчас на дорогах стран, входящих в ЕС, в среднем гибнет 25 600 человек ежегодно, и еще 1,4 миллиона получают травмы той или иной степени тяжести. При этом есть государства с минимальным и максимальным числом аварий.
«Черным пятном» аварий на карте Европы названа Австрия, где происходит 43,6 случая на каждые 10 000 жителей. На втором и третьем местах – Германия и Бельгия: 37 и 35 случаев соответственно. Также в первой «опасной пятерке» – Словения и Португалия. А самым безопасным будет вождение в следующих странах: Дания (5 случаев на 10 000 человек), Кипр (7,5), Финляндия (8,5), Франция (8,6) и Польша (8,9).
В отчете ЕС аварии рассматриваются со всевозможных аспектов, в том числе возраста пострадавших. В наибольшей группе риска находятся люди старше 65 лет, а также возрастная группа 29-49 лет, притом эта статистика характерна и для «внимательной» Дании (в этих возрастных группах там оказалось 72 и 67 погибших на дорогах человек в 2016 году), и для «беспечной» и нарушающей правила Австрии (137 и 134 человека соответственно). Наибольшая осторожность характерна для возрастных групп 18-24 лет и от 50 до 64. С женщинами происходит меньше смертельных происшествий, чем с мужчинами: около 6000 случаев по сравнению с почти 19 000 (по всему ЕС в 2016 году).
Эксперты напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения, не отвлекаться на телефоны и другие факторы, учитывать рельеф местности и погодные условия.
«Черным пятном» аварий на карте Европы названа Австрия, где происходит 43,6 случая на каждые 10 000 жителей. На втором и третьем местах – Германия и Бельгия: 37 и 35 случаев соответственно. Также в первой «опасной пятерке» – Словения и Португалия. А самым безопасным будет вождение в следующих странах: Дания (5 случаев на 10 000 человек), Кипр (7,5), Финляндия (8,5), Франция (8,6) и Польша (8,9).
В отчете ЕС аварии рассматриваются со всевозможных аспектов, в том числе возраста пострадавших. В наибольшей группе риска находятся люди старше 65 лет, а также возрастная группа 29-49 лет, притом эта статистика характерна и для «внимательной» Дании (в этих возрастных группах там оказалось 72 и 67 погибших на дорогах человек в 2016 году), и для «беспечной» и нарушающей правила Австрии (137 и 134 человека соответственно). Наибольшая осторожность характерна для возрастных групп 18-24 лет и от 50 до 64. С женщинами происходит меньше смертельных происшествий, чем с мужчинами: около 6000 случаев по сравнению с почти 19 000 (по всему ЕС в 2016 году).
Эксперты напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения, не отвлекаться на телефоны и другие факторы, учитывать рельеф местности и погодные условия.