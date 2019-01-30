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  • Выкопать подвал игрушечной техникой: необычное хобби
    Фото: LilGiantsConstrCo
  • Выкопать подвал игрушечной техникой: необычное хобби
    Фото: LilGiantsConstrCo
  • Выкопать подвал игрушечной техникой: необычное хобби
    Фото: LilGiantsConstrCo
Жизнь планеты

Выкопать подвал игрушечной техникой: необычное хобби

Канадец с 2005 года роет подвал с помощью игрушечных экскаваторов, бульдозеров и грузовиков на дистанционном управлении.
Анастасия Баринова
30 января 2019 в 12:44
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Фермер Джо Мюррей (Joe Murray) живет в канадской провинции Саскачеван, и в течение долгих морозных зим без хобби здесь не обойтись. И поскольку Джо с самого детства увлекался радиоуправляемыми машинами – повзрослев, он посвятил свое свободное время любимым игрушкам. В 2005 году он начал выкапывать в своем доме подвал, используя лишь игрушечную технику на дистанционном управлении.

Идея документировать процесс пришла к нему не сразу, но теперь YouTube-канал, посвященный необычным работам, насчитывает миллионы просмотров. За 14 лет работ у Мюррея уже набрался внушительный парк строительной миниатюрной техники, при этом некоторые модели он самостоятельно модифицировал для различных текущих задач. К настоящему времени машины занимаются северо-восточным углом подвала, к которому подведен туннель.

Почва под домом фермера очень сухая, и иногда ему приходится ее смачивать. Все остальное делают «игрушки»; их владельцу лишь остается дистанционно координировать направление их работы. По его данным, за год машины выкапывают до трех кубометров земли в год, и когда подвал будет закончен – Джо направит технику работать в сарай. Он заранее доволен таким планом: площадь сарая позволяет использовать более крупные и мощные модели техники.


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