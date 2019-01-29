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В Якутии добыли крупнейший за последние годы алмаз
Драгоценный камень массой почти 200 карат добыт на трубке «Удачная», одном из главных мировых месторождений алмазов.
National Geographic Россия
29 января 2019 в 13:00
Размеры алмаза составляют 40х31х20 мм, сообщает «Алроса». Сам камень прозрачный, с незначительным желтоватым оттенком. Представители добывающей компании говорят, что в ближайшее время алмаз поступит в Единую сбытовую организацию для детального изучения и оценки.
Последний раз алмаз сопоставимых размеров был добыт в Якутии в 2016 году. Потенциальная стоимость той находки составляла 1,5 миллиона долларов США.