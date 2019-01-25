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  • Чернь из Великого Устюга
    Табакерка. Мастер А. И. Жилин (1800-ок.1842). Великий Устюг. Первая половина XIX в. Серебро, недрагоценный металл; чернь, золочение, гравировка. Фото: Пресс-служба ГИМ
  • Чернь из Великого Устюга
    Табакерка.Мастер И. Жилин (1750- ок.1810). Великий Устюг.1811 г. Серебро; чернь, золочение, гравировка, канфарение. Фото: Пресс-служба ГИМ
Жизнь планеты

Чернь из Великого Устюга

В XVIII веке в Великом Устюге научились так виртуозно наносить узоры на серебро, что сделанные местными мастерами вещи стали известны далеко за пределами страны.
Антон Зоркин
25 января 2019 в 17:04
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Слова «великоустюжская чернь» (чернение – способ нанесения узора на серебро, одновременно украшение и защита металла) стали брендом, дожившим до наших дней. «Первое упоминание о великоустюжской черни относится к 1683 году, а уже к XVIII веку Устюг стал одним из главных центров, где в нашей стране делали эту своеобразную гравюру на металле», – рассказывает Людмила Савченкова, ведущий научный сотрудник отдела истории России Государственного Исторического музея.

На фото в галерее – две табакерки, сделанные отцом и сыном, мастерами по чернению, которые жили в Великом Устюге. Слева – работа (1811 год) Ивана Петрова Жилина, он считался одним из первых в городе виртуозов чернения по серебру. На крышке – изображение карты Вологодской губернии, а по боковым стенкам – гербы губернии. На втором фото работа его сына Александра, который был не менее известным мастером, чем отец. На табакерке – вид города Великого Устюга, на стенках и на корешке – гербы уездов Вологодской губернии.

«Географические карты, статистические данные о крае и гербы городов — распространенные темы, которыми оформляли свои работы мастера в начале XIX века. А до этого были популярны, например, пасторальные и аллегорические сюжеты», – поясняет Савченкова.

До 20 мая в Государственном Историческом музее работает выставка «Русский Север», где можно увидеть работы устюжских мастеров и другие экспонаты.

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