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Табакерка. Мастер А. И. Жилин (1800-ок.1842). Великий Устюг. Первая половина XIX в. Серебро, недрагоценный металл; чернь, золочение, гравировка. Фото: Пресс-служба ГИМ
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Табакерка.Мастер И. Жилин (1750- ок.1810). Великий Устюг.1811 г. Серебро; чернь, золочение, гравировка, канфарение. Фото: Пресс-служба ГИМ
Чернь из Великого Устюга
На фото в галерее – две табакерки, сделанные отцом и сыном, мастерами по чернению, которые жили в Великом Устюге. Слева – работа (1811 год) Ивана Петрова Жилина, он считался одним из первых в городе виртуозов чернения по серебру. На крышке – изображение карты Вологодской губернии, а по боковым стенкам – гербы губернии. На втором фото работа его сына Александра, который был не менее известным мастером, чем отец. На табакерке – вид города Великого Устюга, на стенках и на корешке – гербы уездов Вологодской губернии.
«Географические карты, статистические данные о крае и гербы городов — распространенные темы, которыми оформляли свои работы мастера в начале XIX века. А до этого были популярны, например, пасторальные и аллегорические сюжеты», – поясняет Савченкова.
До 20 мая в Государственном Историческом музее работает выставка «Русский Север», где можно увидеть работы устюжских мастеров и другие экспонаты.