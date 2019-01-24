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Названа «самая хорошая страна»: новый рейтинг
Страны рассматривались с точки зрения их вклада в благо мирового сообщества.
Анастасия Баринова
24 января 2019 в 13:52
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Рейтинг «хороших стран» (The Good Country Index) посвящен простой идее: выяснить, в какой мере любая из стран, относительно ее размера, способствует общему благу человечества. Рейтинг составлен экспертами на основе данных авторитетных международных организаций, таких как ООН, ЮНИСЕФ, МВФ. Подведя итоги, авторы исследования подчеркивают, что они не выносят моральных суждений о странах, и внутренние дела каждого из 153 государств не учитывались. Составители рейтинга определяют «хорошую страну» как страну, которая вносит вклад в общее благо человечества и служит интересам своего народа, но не наносит ущерба интересам людей в других странах (и даже защищает их).
Среди критериев, по которым рассматривались страны – защита окружающей среды, равноправие, кибербезопасность, соблюдение международных медико-санитарных правил, продовольственная помощь, свобода передвижения, торговли и прессы. Рейтинг возглавила Финляндия c отличными показателями по большинству критериев: в области науки и технологий, культуры, сохранения мира и прочих сферах (рождаемость, количество миротворцев и волонтеров ООН за рубежом, здравоохранение). Также в первой пятерке лидеров оказались Ирландия, Швеция, Германия и Дания. Самая высокая позиция государств американского континента – у Канады (десятое место), тогда как США досталось 40-е место (21-е – четыре года назад, 25-е – в прошлом году).
Лидеры среди бывших советских республик – Эстония (14 место), Латвия (21-е) и Молдавия (27-е). Россия, в 2014 году занимавшая 95-ю строчку, теперь поднялась до 41 места (при этом по критериям только в области культуры она заняла 87 место, а в сфере процветания и равенства оказалась на 33-м). Замыкают нынешний список Йемен, Ливия и Ирак. Узнайте, где живут самые счастливые люди на Земле.
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Среди критериев, по которым рассматривались страны – защита окружающей среды, равноправие, кибербезопасность, соблюдение международных медико-санитарных правил, продовольственная помощь, свобода передвижения, торговли и прессы. Рейтинг возглавила Финляндия c отличными показателями по большинству критериев: в области науки и технологий, культуры, сохранения мира и прочих сферах (рождаемость, количество миротворцев и волонтеров ООН за рубежом, здравоохранение). Также в первой пятерке лидеров оказались Ирландия, Швеция, Германия и Дания. Самая высокая позиция государств американского континента – у Канады (десятое место), тогда как США досталось 40-е место (21-е – четыре года назад, 25-е – в прошлом году).
Лидеры среди бывших советских республик – Эстония (14 место), Латвия (21-е) и Молдавия (27-е). Россия, в 2014 году занимавшая 95-ю строчку, теперь поднялась до 41 места (при этом по критериям только в области культуры она заняла 87 место, а в сфере процветания и равенства оказалась на 33-м). Замыкают нынешний список Йемен, Ливия и Ирак. Узнайте, где живут самые счастливые люди на Земле.
Другие интересные материалы от National Geographic Россия и National Geographic Traveler можно также читать в нашем канале в «Яндекс-Дзене» – присоединяйтесь!