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Скончалась самая старая жительница России
128-летняя рекордсменка жила в Кабардино-Балкарии.
Анастасия Баринова
21 января 2019 в 17:35
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Кавказ славится числом долгожителей: здесь средний возраст превышает 80 лет. Однако россиян в мировых списках рекордов нет: данные не удается верифицировать. Жившая в Баксанском районе Кабардино-Балкарии Нану Шаова отмечала свой день рождения в июне «условно»: как рассказали члены ее семьи, «сама она знает только, что родилась в 1890 году, но до революции свидетельства о рождении не оформляли».
Тем не менее в Книгу рекордов России женщина была внесена как старейший житель страны: это произошло в ее 127-летие, в 2017 году. На момент фиксации рекорда Нану Шаова уже с трудом говорила и плохо видела, но родные уверяли, что еще несколько лет назад она вязала носки и работала по дому.
За годы своей жизни она стала матерью восьми детей, а в общей сложности ее род продолжают 19 внуков, 33 правнука и семь праправнуков — всего 67 человек. В юности она мечтала выучиться на зоотехника, но «времена были трудные, нужно было кормить семью. Поэтому высшее образование так и не получила, всю жизнь проработала в поле», – говорит сын долгожительницы. Известно, что она почти никогда не обращалась к врачам. Удивительное долголетие семья связывает с наследственностью: мать Нану дожила до 116 лет.
О смерти Шаовой администрация Баксанского района сообщила 21 января. По данным Пенсионного фонда по Кабардино-Балкарии, теперь самым пожилым получателем пенсии в республике стала 118-летняя женщина 1900 года рождения. В фонде не стали называть ее фамилию, сославшись на закон о персональных данных.
Узнайте о знаменитых мировых долгожителях.
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Тем не менее в Книгу рекордов России женщина была внесена как старейший житель страны: это произошло в ее 127-летие, в 2017 году. На момент фиксации рекорда Нану Шаова уже с трудом говорила и плохо видела, но родные уверяли, что еще несколько лет назад она вязала носки и работала по дому.
За годы своей жизни она стала матерью восьми детей, а в общей сложности ее род продолжают 19 внуков, 33 правнука и семь праправнуков — всего 67 человек. В юности она мечтала выучиться на зоотехника, но «времена были трудные, нужно было кормить семью. Поэтому высшее образование так и не получила, всю жизнь проработала в поле», – говорит сын долгожительницы. Известно, что она почти никогда не обращалась к врачам. Удивительное долголетие семья связывает с наследственностью: мать Нану дожила до 116 лет.
О смерти Шаовой администрация Баксанского района сообщила 21 января. По данным Пенсионного фонда по Кабардино-Балкарии, теперь самым пожилым получателем пенсии в республике стала 118-летняя женщина 1900 года рождения. В фонде не стали называть ее фамилию, сославшись на закон о персональных данных.
Узнайте о знаменитых мировых долгожителях.
Другие интересные материалы от National Geographic Россия и National Geographic Traveler можно также читать в нашем канале в «Яндекс-Дзене» – присоединяйтесь!