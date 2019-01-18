Неизвестная картина Ван Гога всплыла в Дренте
На данный момент эксперты склоняются к тому, что картина была написана в Гааге, одном из трех крупнейших городов Нидерландов, в котором художник провел часть своей жизни.
Проверка картины на подлинность займет около года. Если авторство Ван Гога подтвердится, ее стоимость составит десятки миллионов долларов. В настоящее время полотно находится в охраняемом сейфе.
Винсент Ван Гог – голландский художник-постимпрессионист, написавший за свою жизнь более 800 картин. Творчество Ван Гога оказало серьезное влияние на развитие живописи в XX веке. В 1990 году его картина «Портрет доктора Гаше» была продана на аукционе Christie's за рекордные 82,5 миллиона долларов США (с учетом инфляции – около 160 миллионов долларов на сегодняшний день) и на протяжении 15 лет оставалась самой дорогой картиной в истории.