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  • Неизвестная картина Ван Гога всплыла в Дренте
    Эксперты дома-музея Ван Гога в Дренте с неожиданным подарком Фото: rtvdrenthe.nl
  • Неизвестная картина Ван Гога всплыла в Дренте
    Фото: rtvdrenthe.nl
Жизнь планеты

Неизвестная картина Ван Гога всплыла в Дренте

Неожиданный и, возможно, очень дорогой подарок получил дом-музей Винсента ван Гога в Дренте.
National Geographic Россия
18 января 2019 в 12:17
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Картину, предположительно написанную великим голландским художником, передала в подарок музею 92-летняя жительница Нидерландов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал RTV Drenthe. На холсте изображено кафе с посетителями, а внизу – подпись Vincent. Отмечается, что нижняя часть картины повреждена.

На данный момент эксперты склоняются к тому, что картина была написана в Гааге, одном из трех крупнейших городов Нидерландов, в котором художник провел часть своей жизни.

Проверка картины на подлинность займет около года. Если авторство Ван Гога подтвердится, ее стоимость составит десятки миллионов долларов. В настоящее время полотно находится в охраняемом сейфе.

Винсент Ван Гог – голландский художник-постимпрессионист, написавший за свою жизнь более 800 картин. Творчество Ван Гога оказало серьезное влияние на развитие живописи в XX веке. В 1990 году его картина «Портрет доктора Гаше» была продана на аукционе Christie's за рекордные 82,5 миллиона долларов США (с учетом инфляции – около 160 миллионов долларов на сегодняшний день) и на протяжении 15 лет оставалась самой дорогой картиной в истории.

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