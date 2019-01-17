Отказ от прививок, загрязнение воздуха и еще 8 главных угроз 2019 года по версии ВОЗ
На первом месте – загрязнение воздуха. Загрязненным, а значит – токсичным, воздухом дышит в наши дни 9 из 10 людей. Это приводит к семи миллионам преждевременных смертей. Второе место досталось неинфекционным заболеваниям, таким как диабет, рак или нарушение работы сердца: 41 миллион человек ежегодно. Глобальная пандемия гриппа признана третьей по уровню опасности: специалисты ведут мониторинг циркуляции вируса гриппа в 114 странах, не исключая, что масштабная эпидемия может разразиться в любой момент.
Тяжелые и опасные для жизни условия (кризисы, войны, природные катаклизмы и так далее) подвергают риску 1,6 миллиарда человек (почти 22% населения планеты). Рост устойчивости бактерий к антибиотикам не позволяет искоренить туберкулез и другие опасные заболевания. До сих пор не излечена лихорадка Эбола: в 2018 году в Демократической Республике Конго наблюдалось две отдельные вспышки, распространившиеся на города с населением более 1 млн человек. А следующей серьезной угрозой человечеству является слаборазвитая система первичной медицинской помощи, характерная для многих небогатых стран.
На восьмом месте в списке проблем впервые оказалось негативное отношение людей к иммунизации. Эксперты подчеркивают, что отказ от прививок «угрожает обратить вспять прогресс, достигнутый в борьбе с болезнями». В настоящее время вакцинация предотвращает 2-3 миллиона смертей в год, но это число можно было бы увеличить на 1,5 миллиона, если бы люди относились к вопросу сознательнее. В качестве примера ВОЗ напоминает, что за последнее время число случаев кори выросло на 30%. Заболевание снова появилось даже в тех странах, которые победили корь, и это обусловлено именно отказом от прививок. Согласно проведенным ранее исследованию, даже пятипроцентное снижение охвата детей вакцинацией от кори приведет к трехкратному росту числа заболевших.
Замыкают список 10 всемирных угроз два недуга, вызываемых вирусами. Один из них – заразная лихорадка денге: до 390 миллионов инфицированных за год. Второй непобежденный противник – ВИЧ, который ежегодно уносит почти миллион жизней.
Между тем не все люди отказываются от прививок по причине убеждений: на планете есть немало мест, куда вакцины доставить очень сложно.
На восьмом месте в списке проблем впервые оказалось негативное отношение людей к иммунизации. Эксперты подчеркивают, что отказ от прививок «угрожает обратить вспять прогресс, достигнутый в борьбе с болезнями». В настоящее время вакцинация предотвращает 2−3 миллиона смертей в год, но это число можно было бы увеличить на 1,5 миллиона, если бы люди относились к вопросу сознательнее. В качестве примера ВОЗ напоминает, что за последнее время число случаев кори выросло на 30%. Заболевание снова появилось даже в тех странах, которые победили корь, и это обусловлено именно отказом от прививок. Согласно проведенным ранее исследованию, даже пятипроцентное снижение охвата детей вакцинацией от кори приведет к трехкратному росту числа заболевших.
Замыкают список 10 всемирных угроз два недуга, вызываемых вирусами. Один из них — заразная лихорадка денге: до 390 миллионов инфицированных за год. Второй непобежденный противник — ВИЧ, который ежегодно уносит почти миллион жизней.
Между тем не все люди отказываются от прививок по причине убеждений: на планете есть немало мест, куда вакцины доставить очень сложно.