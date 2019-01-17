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Жизнь планеты

Что расскажут стежки: читаем по узорам и орнаментам

Прежде чем появиться в письменном виде, история существовала на стенах пещер и на камнях, ее передавали из уст в уста и — вышивали на ткани.
Тоби А. Кокс
17 января 2019 в 11:48
  • Что расскажут стежки: читаем по узорам и орнаментам
    Фото: Кори Ричардс

Первые киргизы и казахи были пастухами-кочевниками, и они не хранили никаких письменных документов. Однако вышитые ткани, которые было удобно транспортировать, передавались из поколения в поколение как свидетельства прошлого. Традиционные орнаменты киргизов и казахов (оймо и ою), украшавшие настенные (туш-кийиз) и напольные (ширдак) ковры, представляли собой симметричные фигуры и переплетающиеся линии. Узоры были выполнены в ярких цветах, контрастирующих с бархатным или войлочным фоном. Современному человеку в этих узорах сложно прочитать истории, вплетенные в складки ткани, и древнюю философию, спрятанную в швах.

Традиционный киргизский орнамент представляет историю семьи, которая владела ковром, а также сообщает ранние религиозные верования страны в то время. Узоры выражают надежду на счастье и процветание будущих поколений. Кроме того, они могут описывать духовные учения тенгрианства.

  • Что расскажут стежки: читаем по узорам и орнаментам
    Узоры, украшающие традиционную киргизскую одежду и ковры (на верхнем фото), а также эмблема на киргизском и казахском флагах (на этом фото) — символы древних религиозных тенгрианских учений. Фото: Энди Манн

Тенгрианство в этих местах практикуется до сих пор. Основа учения – жизнь в гармонии с природой. Небо, вода, земля и огонь имеют мистические свойства. Идеи тенгрианства отражаются в орнаментах и узорах на тканях и на предметах быта, которые и сейчас можно найти в юртах.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№184, январь 2019).
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