Что расскажут стежки: читаем по узорам и орнаментам
Первые киргизы и казахи были пастухами-кочевниками, и они не хранили никаких письменных документов. Однако вышитые ткани, которые было удобно транспортировать, передавались из поколения в поколение как свидетельства прошлого. Традиционные орнаменты киргизов и казахов (оймо и ою), украшавшие настенные (туш-кийиз) и напольные (ширдак) ковры, представляли собой симметричные фигуры и переплетающиеся линии. Узоры были выполнены в ярких цветах, контрастирующих с бархатным или войлочным фоном. Современному человеку в этих узорах сложно прочитать истории, вплетенные в складки ткани, и древнюю философию, спрятанную в швах.
Традиционный киргизский орнамент представляет историю семьи, которая владела ковром, а также сообщает ранние религиозные верования страны в то время. Узоры выражают надежду на счастье и процветание будущих поколений. Кроме того, они могут описывать духовные учения тенгрианства.
Тенгрианство в этих местах практикуется до сих пор. Основа учения – жизнь в гармонии с природой. Небо, вода, земля и огонь имеют мистические свойства. Идеи тенгрианства отражаются в орнаментах и узорах на тканях и на предметах быта, которые и сейчас можно найти в юртах.
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