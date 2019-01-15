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В пустыне Намиб из колонок вечно будет играть песня «Africa»
Для этого в месте, которое создатели инсталляции не уточняют, установили несколько динамиков и солнечные батареи.
Анастасия Баринова
15 января 2019 в 18:13
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Художник из Намибии Макс Зидентопф (Max Siedentopf), живущий сейчас в Германии, создал у себя на родине необычную инсталляцию. Среди песков пустыни Намиб установлено несколько динамиков, транслирующих на «бесконечном повторе» песню американской рок-группы группы Toto «Africa».
Намиб считается самой древней пустыней в мире: ее пустынные и полупустынные условия существуют уже на протяжении 55-80 миллионов лет. Здесь иногда идут дожди и наблюдается туман, но в общей сложности в пустыне, как и по всей стране, более 300 солнечных дней в году. Работая от солнечных батарей, арт-объект способен воспроизводить музыку «вечно» – по крайней мере до тех пор, пока пески не поглотят его.
TOTO FOREVER from Max Siedentopf on Vimeo.
Пятиминутный трек, выпущенный в 1982 году, вскоре достиг вершины чарта Billboard Hot 100 и третьей строчки в чарте UK Singles Chart. А затем о нем вспомнили спустя три десятилетия:
Группа к тому времени уже распалась, но песня зажила своей жизнью, став своебразным мемом: появился веб-сайт, где ее официальное видео крутится на повторе, а робот в Twitter-аккаунте каждые три часа «выстреливает» цитатой из ее текста.
Вдохновившись популярностью музыкального произведения, Зидентопф решил принести ему «дань уважения», поместив «Африку в Африку». Одновременно пустыня Намиб перестает быть «местом, где ничего нет» (так переводится ее название с языка народа нама). Мнение намибийцев об эксперименте разделилось: одним он понравился, а другие его критикуют. 27-летний художник считает резонанс «отличным комплиментом».
Узнайте о другом необычном арт-объекте.
Намиб считается самой древней пустыней в мире: ее пустынные и полупустынные условия существуют уже на протяжении 55-80 миллионов лет. Здесь иногда идут дожди и наблюдается туман, но в общей сложности в пустыне, как и по всей стране, более 300 солнечных дней в году. Работая от солнечных батарей, арт-объект способен воспроизводить музыку «вечно» – по крайней мере до тех пор, пока пески не поглотят его.
TOTO FOREVER from Max Siedentopf on Vimeo.
Пятиминутный трек, выпущенный в 1982 году, вскоре достиг вершины чарта Billboard Hot 100 и третьей строчки в чарте UK Singles Chart. А затем о нем вспомнили спустя три десятилетия:
«Если бы теплый, красивый солнечный свет мог быть звуком, это была бы «Africa» Toto», – СМИ.
Группа к тому времени уже распалась, но песня зажила своей жизнью, став своебразным мемом: появился веб-сайт, где ее официальное видео крутится на повторе, а робот в Twitter-аккаунте каждые три часа «выстреливает» цитатой из ее текста.
I bless the rains down in Africa— africa by toto bot (@africabytotobot) January 15, 2019
Вдохновившись популярностью музыкального произведения, Зидентопф решил принести ему «дань уважения», поместив «Африку в Африку». Одновременно пустыня Намиб перестает быть «местом, где ничего нет» (так переводится ее название с языка народа нама). Мнение намибийцев об эксперименте разделилось: одним он понравился, а другие его критикуют. 27-летний художник считает резонанс «отличным комплиментом».
Узнайте о другом необычном арт-объекте.