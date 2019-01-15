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  • «Путешествие в Рождество» установило рекорд посещаемости
    Фото: Федор Лавров
  • «Путешествие в Рождество» установило рекорд посещаемости
    Фото: Александр Калашников
Жизнь планеты

«Путешествие в Рождество» установило рекорд посещаемости

Крупнейший зимний фестиваль Европы, проходивший в Москве с 14 декабря по 13 января, посетили 18,6 млн человек.
Интерфакс
15 января 2019 в 17:11
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Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк на заседании президиума правительства города. Это рекордные цифры – показатели посещаемости фестиваля в сезоне 2017/18 перекрыты почти на 10%.

Другая интересная статистика с «Путешествия в Рождество»:

• на фестивале выступили 2,3 тысячи творческих коллективов;

• продано 230 тысяч сувениров и 46 тысяч елочных игрушек;

• съедено 183 тысячи порций шашлыка...

• ... и 83 тысячи порций десертов и сладостей;

• выпито 400 тысяч литров пряного рождественского напитка.

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