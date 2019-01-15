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«Путешествие в Рождество» установило рекорд посещаемости
Крупнейший зимний фестиваль Европы, проходивший в Москве с 14 декабря по 13 января, посетили 18,6 млн человек.
Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк на заседании президиума правительства города. Это рекордные цифры – показатели посещаемости фестиваля в сезоне 2017/18 перекрыты почти на 10%.
Другая интересная статистика с «Путешествия в Рождество»:
• на фестивале выступили 2,3 тысячи творческих коллективов;
• продано 230 тысяч сувениров и 46 тысяч елочных игрушек;
• съедено 183 тысячи порций шашлыка...
• ... и 83 тысячи порций десертов и сладостей;
• выпито 400 тысяч литров пряного рождественского напитка.