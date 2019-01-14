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Романцевские горы стали особо охраняемой природной территорией
Хорошие новости для одного из самых ярких мест Тульской области.
National Geographic Россия
14 января 2019 в 16:47
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Соответствующее постановление подписано администрацией Узловского района Тульской области. Статус особо охраняемой природной территории получил природно-антропогенный комплекс на месте бывшего Ушаковского разреза между д. Кондуки, д. Волково, д. Ушаково (Романцевские горы).
Романцевские горы стали 53-й ООПТ в Тульской области и первой ООПТ местного значения, сообщает пресс-служба администрации региона. Общая площадь охраняемой территории составит 1289,2 га.
Среди дальнейших шагов по развитию Романцевских гор – запуск программы экомониторинга и модернизация ландшафтно-архитектурных решений.