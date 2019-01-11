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  • Зима на Танторе: грандиозный фестиваль в Саудовской Аравии
  • Зима на Танторе: грандиозный фестиваль в Саудовской Аравии
  • Зима на Танторе: грандиозный фестиваль в Саудовской Аравии
  • Зима на Танторе: грандиозный фестиваль в Саудовской Аравии
Жизнь планеты

Зима на Танторе: грандиозный фестиваль в Саудовской Аравии

8 недель праздника на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО
National Geographic Россия
11 января 2019 в 15:38
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«Зима на Танторе» проходит с 20 декабря 2018 года в регионе Аль-Ула. На его территории сохранилось множество памятников разных цивилизаций, что делает его одним из главных археологических сокровищ Аравийского полуострова.

Свое название фестиваль получил от солнечных часов, расположенных в старом городе Аль-Ула и используемых местным населением многие сотни лет, как для определения времени, так и для указания смены времен года. Именно поэтому «Зима на Танторе» – это торжество жизни, культуры, традиций и красоты.

Главная миссия «Зимы на Танторе» – показать глубину истории и наследие региона в самых разных областях: от сельского хозяйства до астрономии. Историческо-познавательная часть перемежается и чисто развлекательной: от фестиваля воздушных шаров (с 31 января по 9 февраля) до концертов суперзвезд масштаба Андреа Бочелли и Рено Капюсона.

Самым запоминающимся событием же обещает стать концерт, намеченный на 25 января. С помощью голографического шоу гости смогут увидеть концерт легендарной египетской певицы Умм Кульсум, которую даже спустя четыре десятилетия после её смерти считают самым выдающимся музыкальным исполнителем в арабском мире. Выступление будет украшать визуальное шоу, демонстрирующее классические картины Винсента ван Гога.

Официальный сайт фестиваля: www.winterattanora.com

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