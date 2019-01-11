Зима на Танторе: грандиозный фестиваль в Саудовской Аравии
Свое название фестиваль получил от солнечных часов, расположенных в старом городе Аль-Ула и используемых местным населением многие сотни лет, как для определения времени, так и для указания смены времен года. Именно поэтому «Зима на Танторе» – это торжество жизни, культуры, традиций и красоты.
Главная миссия «Зимы на Танторе» – показать глубину истории и наследие региона в самых разных областях: от сельского хозяйства до астрономии. Историческо-познавательная часть перемежается и чисто развлекательной: от фестиваля воздушных шаров (с 31 января по 9 февраля) до концертов суперзвезд масштаба Андреа Бочелли и Рено Капюсона.
Самым запоминающимся событием же обещает стать концерт, намеченный на 25 января. С помощью голографического шоу гости смогут увидеть концерт легендарной египетской певицы Умм Кульсум, которую даже спустя четыре десятилетия после её смерти считают самым выдающимся музыкальным исполнителем в арабском мире. Выступление будет украшать визуальное шоу, демонстрирующее классические картины Винсента ван Гога.Официальный сайт фестиваля: www.winterattanora.com