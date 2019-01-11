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Фото: an_t_ho_ny/Instagram
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Фото: an_t_ho_ny/Instagram
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Фото: conunpardemaletas/Instagram
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Фото: conunpardemaletas/Instagram
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Фото: 0605rm/Instagram
Фестиваль снега и льда в Харбине: главная зимняя сказка планеты
Фестиваль проводится уже несколько десятков лет, каждый раз не переставая удивлять.
Анастасия Баринова
11 января 2019 в 11:26
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6 января в Харбине официально открылся 35-й Международный фестиваль льда и снега. В мире существует немало фестивалей и выставок скульптур из зимнего материала, но харбинский праздник – самый масштабный и красивый. Место проведения выбрано не случайно: зима в этой части Китая – очень холодная и снежная. Средняя температура составляет -17 °C, но ночью может опускаться до -38 °C. Благодаря этому удивительные скульптурные композиции изо льда и снега, появляясь в декабре, сохраняются до конца февраля или даже марта.
Над созданием необычных произведений искусства работали 64 мастера из 12 стран. Лед для создания скульптур берется из реки Сунгари, а чтобы сделать его кристально прозрачным, используется деминерализованная вода. Затем материал режут и обрабатывают при помощи ледорубов, зубил и лазеров. В результате на площади более 600 тыс. м² появляются дворцы, крепости, горки и сотни скульптур, которые в вечернее время красочно подсвечиваются. В этом году территория также украшена 2019 снеговиками различных форм и размеров; «рост» самого высокого составляет 20,19 метра.
Ежегодно крупнейший ледовый праздник мира посещает около 20 миллионов гостей изо всех уголков планеты. В течение всех фестивальных дней их также ждет более сотни развлекательных и спортивных мероприятий и красочных шоу.
Посмотрите, какие скульптуры мастера создали в прошлом году.
Над созданием необычных произведений искусства работали 64 мастера из 12 стран. Лед для создания скульптур берется из реки Сунгари, а чтобы сделать его кристально прозрачным, используется деминерализованная вода. Затем материал режут и обрабатывают при помощи ледорубов, зубил и лазеров. В результате на площади более 600 тыс. м² появляются дворцы, крепости, горки и сотни скульптур, которые в вечернее время красочно подсвечиваются. В этом году территория также украшена 2019 снеговиками различных форм и размеров; «рост» самого высокого составляет 20,19 метра.
Ежегодно крупнейший ледовый праздник мира посещает около 20 миллионов гостей изо всех уголков планеты. В течение всех фестивальных дней их также ждет более сотни развлекательных и спортивных мероприятий и красочных шоу.
Посмотрите, какие скульптуры мастера создали в прошлом году.