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Самый большой в мире авиалайнер садится при боковом ветре: видео
Посадка при сильном боковом ветре — серьезное испытание для пилотов.
Анастасия Баринова
9 января 2019 в 18:59
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техника пилотирования на посадке при сильном ветре, а дальше все зависит от мастерства экипажа. В начале января на видео попали самолеты, пытающиеся приземлиться в Бирмингеме: A320 авиакомпании easyJet совершил несколько попыток, но затем капитан решил не рисковать и направил воздушное судно в лондонский аэропорт Станстед, расположенный в 150 км.
Другой лайнер – Airbus A380 авиакомпании Emirates – продолжил путь, используя упреждение по курсу: тактику, позволяющую не допустить контакт крыла с поверхностью взлетно-посадочной полосы. Эксперты отмечают, что эти умения – за гранью возможностей автопилота. Хотя радионавигационная система захода на посадку по приборам позволяет сажать самолеты в самых тяжелых условиях, но при сильнейшем боковом ветре выполнить все действия четко и своевременно может только опытный пилот, сконцентрировавшийся на задаче.
В британских, как и других аэропортах мира, боковой ветер является обычным явлением, и все летчики учатся сажать самолет при таких условиях. При этом за ними оставлено право на решение, уходить ли в другой аэропорт: сила ветра может быть слишком высока, и малейшая оплошность при неуверенности или отсутствии опыта будет стоить жизней.
Посмотрите, как самолет садится при боковом ветре в сочетании с грозой.
Другой лайнер – Airbus A380 авиакомпании Emirates – продолжил путь, используя упреждение по курсу: тактику, позволяющую не допустить контакт крыла с поверхностью взлетно-посадочной полосы. Эксперты отмечают, что эти умения – за гранью возможностей автопилота. Хотя радионавигационная система захода на посадку по приборам позволяет сажать самолеты в самых тяжелых условиях, но при сильнейшем боковом ветре выполнить все действия четко и своевременно может только опытный пилот, сконцентрировавшийся на задаче.
В британских, как и других аэропортах мира, боковой ветер является обычным явлением, и все летчики учатся сажать самолет при таких условиях. При этом за ними оставлено право на решение, уходить ли в другой аэропорт: сила ветра может быть слишком высока, и малейшая оплошность при неуверенности или отсутствии опыта будет стоить жизней.
Посмотрите, как самолет садится при боковом ветре в сочетании с грозой.