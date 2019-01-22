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Как потерянное бриллиантовое кольцо нашли на морковке (13 лет спустя!)
На фермерской грядке в Канаде был найден настоящий клад — золотое кольцо, считавшееся безвозвратно утраченным.
Николай Кулапов
22 января 2019 в 10:03
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Как-то в сентябре 2004 Mэри Грэмс работала на семейной ферме возле канадской деревушки Армена. Закончив прополку, она обнаружила, что с ее левой руки пропало золотое кольцо. Долгие поиски окончились ничем; в конце концов Мэри смирилась с утратой, решив, что украшение попало в лопасти мотокультиватора.
Это кольцо – подарок ее мужа Нормана – она носила с 1951 года. Чтобы не огорчать супруга, миссис Грэмс ничего не сказала ему, купив взамен кольцо подешевле. Кроме нее о случившемся знал ее сын.
Прошли годы. В 2012 Грэмсы отпраздновали 60-летний юбилей свадьбы, а месяц спустя Мэри овдовела. Она переехала в город, а за семейной фермой и садом стала ухаживать ее невестка Колин Дэли.
14 августа 2017 года, миссис Дэли решила собрать морковь к ужину. Среди прочих выделялась одна – странной бугристой формы. Хозяйка собралась скормить ее псу, который вертелся поблизости, но передумала. Уже позже, смыв землю, женщина заметила золотой ободок, опоясывающий овощ. Она показала находку мужу, а тот поспешил позвонить матери.
В 2011 году похожий случай произошел в Швеции: женщине повезло найти кольцо, потерянное 16 лет назад.
Это кольцо – подарок ее мужа Нормана – она носила с 1951 года. Чтобы не огорчать супруга, миссис Грэмс ничего не сказала ему, купив взамен кольцо подешевле. Кроме нее о случившемся знал ее сын.
Прошли годы. В 2012 Грэмсы отпраздновали 60-летний юбилей свадьбы, а месяц спустя Мэри овдовела. Она переехала в город, а за семейной фермой и садом стала ухаживать ее невестка Колин Дэли.
14 августа 2017 года, миссис Дэли решила собрать морковь к ужину. Среди прочих выделялась одна – странной бугристой формы. Хозяйка собралась скормить ее псу, который вертелся поблизости, но передумала. Уже позже, смыв землю, женщина заметила золотой ободок, опоясывающий овощ. Она показала находку мужу, а тот поспешил позвонить матери.
Счастливый случай обрадовал Мэри. В тот день она сказала, что по-прежнему намерена носить кольцо (размер подходит), но впредь обещает себе оставлять его в надежном месте перед тем, как начать работу.
Lucky carrot: Alberta woman finds mother-in-law's lost ring on a carrot in garden https://t.co/ufGD46kxot pic.twitter.com/246Jxy9DJ1— 660 NEWS Calgary (@660NEWS) 16 августа 2017 г.
В 2011 году похожий случай произошел в Швеции: женщине повезло найти кольцо, потерянное 16 лет назад.