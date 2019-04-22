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День Земли
22 апреля ООН напоминает землянам о нуждах родной планеты. Рассказываем об истории праздника и даем советы, как помочь Земле.
Николай Кулапов
22 апреля 2019 в 15:19
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Эта дата была учреждена Генеральной Ассамблей ООН в 2009 году. Идею праздника предложил боливийский президент Эво Моралес, его поддержали представители 50 стран. Задолго до этого события ООН приняла Декларацию прав человека; в тот день, как заметил Моралес, странам надлежало признать права Земли и всех ее обитателей.
Обозначение «Мать-Земля» можно встретить в самых разных культурах и регионах. Это, по мнению ООН, лишний раз свидетельствует о взаимной зависимости, существующей между человеком и планетой.
Многие страны движутся к желанному балансу с природой – с большим или меньшим успехом. Промышленные предприятия переходят на биотопливо и солнечную энергию, ученые ищут способы очистить океан от пластика, а школьники сажают тысячи деревьев, креативные люди придумывают все новые способы переработки отходов с пользой для общества. Одно из главных достижений – решение Евросоюза отказаться от одноразовой посуды. К отказу от пластика уверенно идет и Индия. Несомненно, это те жесты уважения к Земле, к которым нас призывали ораторы ООН 9 лет тому назад.
В 2019 году Google, ежегодно напоминающий своим пользователям о празднике, отметил День Земли дудлом, посвященным биоразнообразию нашей планеты. В коротком ролике нас знакомят с шестью уникальными представителями флоры и фауны, стоящими нашего внимания.
Рекомендуем нашим читателям: здесь вы найдете необходимые инструкции и много полезных советов по тому, как начать раздельно собирать и сортировать мусор (поверьте – это не так сложно, как кажется!), перерабатывать отходы, следовать концепции ZeroWaste и вообще делать Землю чище, здоровее и зеленее.
Обозначение «Мать-Земля» можно встретить в самых разных культурах и регионах. Это, по мнению ООН, лишний раз свидетельствует о взаимной зависимости, существующей между человеком и планетой.
«Мы душим планету – и душим самих себя. Она – не наша собственность, скорее, мы принадлежим ей», – президент Эво Моралес.Этот праздник – повод напомнить людям о том, как их действия отражаются на их родной планете, и повысить их «экологическую грамотность».
Многие страны движутся к желанному балансу с природой – с большим или меньшим успехом. Промышленные предприятия переходят на биотопливо и солнечную энергию, ученые ищут способы очистить океан от пластика, а школьники сажают тысячи деревьев, креативные люди придумывают все новые способы переработки отходов с пользой для общества. Одно из главных достижений – решение Евросоюза отказаться от одноразовой посуды. К отказу от пластика уверенно идет и Индия. Несомненно, это те жесты уважения к Земле, к которым нас призывали ораторы ООН 9 лет тому назад.
В 2019 году Google, ежегодно напоминающий своим пользователям о празднике, отметил День Земли дудлом, посвященным биоразнообразию нашей планеты. В коротком ролике нас знакомят с шестью уникальными представителями флоры и фауны, стоящими нашего внимания.
Рекомендуем нашим читателям: здесь вы найдете необходимые инструкции и много полезных советов по тому, как начать раздельно собирать и сортировать мусор (поверьте – это не так сложно, как кажется!), перерабатывать отходы, следовать концепции ZeroWaste и вообще делать Землю чище, здоровее и зеленее.