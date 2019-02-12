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  • Пламя из-под байкальского льда: как это работает
    Фото: БайкалТелеИнформ / youtube.com
  • Пламя из-под байкальского льда: как это работает
    Фото: БайкалТелеИнформ / youtube.com
Жизнь планеты

Пламя из-под байкальского льда: как это работает

Над замерзшим озером полыхало пламя, которое, казалось, вырывалось прямо из-подо льда.
National Geographic Россия
12 февраля 2019 в 01:55
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1 февраля 2017 года один из рыбаков, занимающихся промыслом в заливе Сор-Черкалово на восточном берегу Байкала, продемонстрировал журналистам из Иркутска удивительный феномен.

Продолбив лед пешней, он пробил пузырь, в котором скопился метан, и поджег его. Журналисты из местной газеты «Копейка» снимали происходящее. Длина ролика позволяет судить об объеме пузыря: факел горел примерно минуту.


Такие газовые «карманы» образуются с наступлением холодов, когда в слой льда вмерзает метан, поднимающийся со дна озера. Этот газ выделяет разлагающаяся органика, осаждающаяся на дне водоема. Особенно толстые пласты органики скапливаются в дельтах рек и ручьев, впадающих в озеро. Например, этот ролик был снят к юго-западу от устья Селенги – крупнейшего притока Байкала.

Как сообщает «Наука из первых рук», в водах Байкала растворено примерно 800 тонн метана, а за год в его воды поступает около 80 тонн природного газа.


Уже в марте команда «National Geographic Россия» отправится на Байкал. Айда с нами! Будем кататься по льду, шаманить и, что самое главное, учиться у нашего шеф-фотографа Андрея Каменева делать снимки мечты!

Посмотреть программу!


Пузыри природного газа встречаются не только на Байкале, да и поджигают их не только сибиряки. Так, например, эту забаву описывает Алексей Толстой в повести «Детство Никиты» (предполагаемое место действия –  Самарская губерния):

«На пруду, где ветром сдуло снег со льда, Мишка на минутку задержался, вынул перочинный ножик и коробку спичек, присел и, шмыгая носом, стал долбить синий лед в том месте, где в нем был внутри белый пузырь. Эта штука называлась «кошкой»,  – со дна пруда поднимались болотные газы и вмерзали в лед пузырями. Продолбив лед, Мишка зажег спичку и поднес к скважине, «кошка» вспыхнула, и надо льдом поднялся желтоватый бесшумный язык пламени.
– Смотри, никому про это не говори,- сказал Мишка,- мы на той неделе на нижний пруд пойдем кошки поджигать, я там одну знаю – огромаднеющая, целый день будет гореть».

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СМИ2
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