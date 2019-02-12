Пламя из-под байкальского льда: как это работает
Продолбив лед пешней, он пробил пузырь, в котором скопился метан, и поджег его. Журналисты из местной газеты «Копейка» снимали происходящее. Длина ролика позволяет судить об объеме пузыря: факел горел примерно минуту.
Такие газовые «карманы» образуются с наступлением холодов, когда в слой льда вмерзает метан, поднимающийся со дна озера. Этот газ выделяет разлагающаяся органика, осаждающаяся на дне водоема. Особенно толстые пласты органики скапливаются в дельтах рек и ручьев, впадающих в озеро. Например, этот ролик был снят к юго-западу от устья Селенги – крупнейшего притока Байкала.
Как сообщает «Наука из первых рук», в водах Байкала растворено примерно 800 тонн метана, а за год в его воды поступает около 80 тонн природного газа.
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Пузыри природного газа встречаются не только на Байкале, да и поджигают их не только сибиряки. Так, например, эту забаву описывает Алексей Толстой в повести «Детство Никиты» (предполагаемое место действия – Самарская губерния):
«На пруду, где ветром сдуло снег со льда, Мишка на минутку задержался, вынул перочинный ножик и коробку спичек, присел и, шмыгая носом, стал долбить синий лед в том месте, где в нем был внутри белый пузырь. Эта штука называлась «кошкой», – со дна пруда поднимались болотные газы и вмерзали в лед пузырями. Продолбив лед, Мишка зажег спичку и поднес к скважине, «кошка» вспыхнула, и надо льдом поднялся желтоватый бесшумный язык пламени.
– Смотри, никому про это не говори,- сказал Мишка,- мы на той неделе на нижний пруд пойдем кошки поджигать, я там одну знаю – огромаднеющая, целый день будет гореть».
Пузыри природного газа встречаются не только на Байкале, да и поджигают их не только сибиряки. Так, например, эту забаву описывает Алексей Толстой в повести «Детство Никиты» (предполагаемое место действия — Самарская губерния):
«На пруду, где ветром сдуло снег со льда, Мишка на минутку задержался, вынул перочинный ножик и коробку спичек, присел и, шмыгая носом, стал долбить синий лед в том месте, где в нем был внутри белый пузырь. Эта штука называлась «кошкой», - со дна пруда поднимались болотные газы и вмерзали в лед пузырями. Продолбив лед, Мишка зажег спичку и поднес к скважине, «кошка» вспыхнула, и надо льдом поднялся желтоватый бесшумный язык пламени.
- Смотри, никому про это не говори, — сказал Мишка, — мы на той неделе на нижний пруд пойдем кошки поджигать, я там одну знаю — огромаднеющая, целый день будет гореть».