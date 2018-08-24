568
0
Собаки убирают мусор за людьми: видео
Все началось с игры с пластиковой бутылкой.
Анастасия Баринова
23 апреля 2019 в 08:06
Международная некоммерческая организация Wild Keepers объединяет эконеравнодушных людей со всей планеты. Среди участников – 31-летняя Кэти Поллак (Katie Pollak) из Аризоны, и она убирает мусор не одна, а с четвероногим помощником.
В 2011 году девушка забрала из приюта щенка по кличке Чиппер (Chipper) и сразу же заметила его «интерес» к пластику. Решив превратить игру в полезную деятельность, Кэти начала поощрять его поиски бутылок, а затем к ним добавились и остальные предметы, которые люди оставляют в полях, лесах и в воде.
По словам Кэти, пес не только вносит практическую пользу, находя мусор, но и служит примером вдохновения для людей: видя, как собака заботится о чистоте природы, многие перестают бездумно оставлять отходы и сами присоединяются к уборке.
Кэти часто отправляется в походы с друзьями, а также другими собаками, чьи владельцы разделяют идеи Wild Keepers. Эта организация поставила перед собою цель собрать к 2023 году как минимум полмиллиона килограммов мусора. Проект реализуется с 2016 года, и на настоящий момент совместными усилиями собрано 91 тыс. кг.
Узнайте о новых европейских законах по борьбе с пластиковым загрязнением.
В 2011 году девушка забрала из приюта щенка по кличке Чиппер (Chipper) и сразу же заметила его «интерес» к пластику. Решив превратить игру в полезную деятельность, Кэти начала поощрять его поиски бутылок, а затем к ним добавились и остальные предметы, которые люди оставляют в полях, лесах и в воде.
По словам Кэти, пес не только вносит практическую пользу, находя мусор, но и служит примером вдохновения для людей: видя, как собака заботится о чистоте природы, многие перестают бездумно оставлять отходы и сами присоединяются к уборке.
Кэти часто отправляется в походы с друзьями, а также другими собаками, чьи владельцы разделяют идеи Wild Keepers. Эта организация поставила перед собою цель собрать к 2023 году как минимум полмиллиона килограммов мусора. Проект реализуется с 2016 года, и на настоящий момент совместными усилиями собрано 91 тыс. кг.
Узнайте о новых европейских законах по борьбе с пластиковым загрязнением.