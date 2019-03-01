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  • Пищевая упаковка из пчелиного воска: как это работает
    Фото: Слово Пасечника
  • Пищевая упаковка из пчелиного воска: как это работает
    Nat-geo.ru и редакции наших журналов протестировали Beepacked лично — и это действительно выдающаяся идея
#ПланетаИлиПластик

Пищевая упаковка из пчелиного воска: как это работает

Удивительная технология пчеловодов из Санкт-Петербурга
Слово пасечника
1 марта 2019 в 12:02
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Пластиковое загрязнение планеты – одна из наиболее серьезных экологических проблем последних лет. Массовое использование одноразовой посуды, пакетов, пластиковых емкостей наносит непоправимый урон природе: за последние 10 лет было произведено больше пластика, чем за всё предыдущее столетие. Ученые и экологически ответственные компании по всему миру занимаются разработкой и внедрением технологий по производству альтернативных видов упаковки, не наносящих вред природе.

Одной из таких компаний является проект «Слово Пасечника» из Санкт-Петербурга. Цель проекта – развернуть сознание общества в сторону более разумного потребления, большей гармонии с природой. В рамках проекта была разработана уникальная технология Beepacked – пищевая упаковка из 100% натурального пчелиного воска.

Как образуется пчелиный воск?

Воск вырабатывается у молодых рабочих пчел в восковых железах, т.н. восковых зеркальцах, расположенных на брюшке. Воск просачивается наружу через поры и потом застывает на восковых зеркальцах в виде полупрозрачных восковых пластинок. В среднем, от семьи пчёл (а это 80 – 100 тыс. рабочих пчел) за сезон можно собрать от 0,5 до 1,5 кг воска.

  • Пищевая упаковка из пчелиного воска: как это работает

По качеству пчелиный воск делится на 4 категории: Воск капанец, пасечный воск, воск производственный и воск экстракционный.

Для создания своих баночек «Слово Пасечника» выбирает воск пасечный забрусный за его золотистый цвет и неповторимый аромат.

Как создается форма изделия?

В первую очередь необходимо создать эскиз и форму восковой баночки. Инженеры и дизайнеры разрабатывают эскиз и создают виртуальную 3D-модель. На этапе виртуальной разработки рассчитываются все параметры будущего изделия: его размеры, вместительность, какое количество воска требуется на одну баночку и т.д.

Затем 3D-модель воплощается в жизнь. На 3D-принтере создаются пилотные образцы. Когда все нюансы учтены, модель проходит постобработку и на ее основе создается силиконовая форма. Готовая форма тестируется в рабочем процессе. Иногда на этом этапе выявляются дефекты формы, и модель снова изменяется. 

По завершении тестирования создается комплект серийных форм, из которых уже получаются готовые изделия.

Как создается восковая баночка?

Для изготовления баночек воск растапливается и специальным образом очищается от механических примесей. Этот процесс занимает несколько дней. Когда воск готов к работе, он переливается в рабочую емкость, где поддерживается температура 96-98 градусов.

Силиконовые формы устанавливаются на рабочие поверхности и заливаются горячим воском. Этот процесс требует внимательности и аккуратности от оператора, т.к. одно неверное движение — и изделие будет испорчено.

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Далее, формы остывают и подготавливаются к извлечению. Изделие можно извлекать только после полного остывания, иначе рисунок или даже геометрия будут повреждены. Для извлечения баночек из форм используется запатентованная технология вакуумного извлечения изделия. Применение этой технологии позволяет создавать сложные изделия без литьевых швов. После извлечения, восковые банки требуют небольшой обработки вручную: удаляются неровности в местах заливки воска, а также проводится контроль качества. Изделие готово.

Если изделие не проходит контроль качества, оно отправляется на переплавку; фактически, производство восковой упаковки безотходно.  В этом и заключается главный плюс технологии Beepacked.

В ходе производственного процесса по изготовлению восковых баночек не образуется неперерабатываемого мусора или вредных выбросов, не загрязняется вода и воздух. Используя восковую тару, вы заботитесь об окружающей среде и поддерживаете этичное пчеловодство.

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