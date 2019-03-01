Пищевая упаковка из пчелиного воска: как это работает
Одной из таких компаний является проект «Слово Пасечника» из Санкт-Петербурга. Цель проекта – развернуть сознание общества в сторону более разумного потребления, большей гармонии с природой. В рамках проекта была разработана уникальная технология Beepacked – пищевая упаковка из 100% натурального пчелиного воска.
Как образуется пчелиный воск?
Воск вырабатывается у молодых рабочих пчел в восковых железах, т.н. восковых зеркальцах, расположенных на брюшке. Воск просачивается наружу через поры и потом застывает на восковых зеркальцах в виде полупрозрачных восковых пластинок. В среднем, от семьи пчёл (а это 80 – 100 тыс. рабочих пчел) за сезон можно собрать от 0,5 до 1,5 кг воска.
По качеству пчелиный воск делится на 4 категории: Воск капанец, пасечный воск, воск производственный и воск экстракционный.
Для создания своих баночек «Слово Пасечника» выбирает воск пасечный забрусный за его золотистый цвет и неповторимый аромат.
Как создается форма изделия?
В первую очередь необходимо создать эскиз и форму восковой баночки. Инженеры и дизайнеры разрабатывают эскиз и создают виртуальную 3D-модель. На этапе виртуальной разработки рассчитываются все параметры будущего изделия: его размеры, вместительность, какое количество воска требуется на одну баночку и т.д.
Затем 3D-модель воплощается в жизнь. На 3D-принтере создаются пилотные образцы. Когда все нюансы учтены, модель проходит постобработку и на ее основе создается силиконовая форма. Готовая форма тестируется в рабочем процессе. Иногда на этом этапе выявляются дефекты формы, и модель снова изменяется.
По завершении тестирования создается комплект серийных форм, из которых уже получаются готовые изделия.
Как создается восковая баночка?
Для изготовления баночек воск растапливается и специальным образом очищается от механических примесей. Этот процесс занимает несколько дней. Когда воск готов к работе, он переливается в рабочую емкость, где поддерживается температура 96-98 градусов.
Силиконовые формы устанавливаются на рабочие поверхности и заливаются горячим воском. Этот процесс требует внимательности и аккуратности от оператора, т.к. одно неверное движение — и изделие будет испорчено.
Если изделие не проходит контроль качества, оно отправляется на переплавку; фактически, производство восковой упаковки безотходно. В этом и заключается главный плюс технологии Beepacked.
В ходе производственного процесса по изготовлению восковых баночек не образуется неперерабатываемого мусора или вредных выбросов, не загрязняется вода и воздух. Используя восковую тару, вы заботитесь об окружающей среде и поддерживаете этичное пчеловодство.