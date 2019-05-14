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Михайловское Фото: Даниил Чугунов
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Псков, летнее утро. Фото: Эдуард Гордеев
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Аллея Керн в парке усадьбы Михайловское. Фото: Екатерина Лобачева
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Банька стоит на территории усадьбы друзей А.С. Пушкина — Тригорское, невдалеке от дома-музея и фундамента первого дома Вындомских на высоком каменном фундаменте. В этой баньке неоднократно ночевал поэт и проводил замечательное время летом 1826 года в компании своих приятелей Н. М. Языкова и А. Н. Вульфа. Фото: Екатерина Лобачева
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Музей-заповедник Михайловское. Пойма реки Сороть, Псковская область Фото: Пётр Косых
В Пушкиногорье с «National Geographic Россия»: фототур с 7 по 9 июня
В Древнюю Русь и Золотой век русской поэзии — поехали туда, где земля дышит прошлым!
14 мая 2019 в 17:16
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220 лет назад родился главный русский поэт – и в честь этой годовщины мы подготовили необычный тур (совместно с администрацией Псковской области).
Будем снимать пасторальные сельские сюжеты и памятники зодчества – и, что особенно интересно, попробуем себя в исторической реконструкции: попытаемся воссоздать кадры легендарного русского фотографа Ивана Барщевского.
Река Сороть на фото Екатерины Лобачевой.
Мы увидим посмотрим на три пояса могучих крепостных стен местного кремля – Крома, которые с XII по XV века выдержали 26 крупных осад!
Окрестности не уступают ни красотой, ни историей: чего стоит Изборск – древний памятник русского оборонного зодчества с прекрасно сохранившейся 600-летней крепостью, или Печоры («одно из самых лучших мест средней Руси», как писал Николай Рерих) со знаменитым пещерным некрополем!
Побывав в Древней Руси, вернёмся в Золотой век, в Михайловское – родовое имение матери Пушкина, место, которым сам он был очарован в юности, где томился в ссылке и написал больше сотни произведений – например, трагедию «Борис Годунов» и основные главы «Евгения Онегина».
Заповедная зона музея «Михайловское» – это 15 000 гектаров, и каждая пядь земли пропитана историей. Здесь, утопая в зелени парков, стоят усадьбы дворянских семей: Ганнибалов, Осиповых, Вульфов и, конечно, Пушкиных. Пейзажи – гротескно русские и оттого особо хороши.
Залитые золотом луга, холмы, тихие заводи рек и прудов – все это оказало такое влияние на гений Пушкина, что это место по праву называется его поэтической родиной.
Ну что, поехали?
Рассвет над Савкиной горкой. Фотографировал Иван Макаренко.
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7 июня из Москвы – родного города Пушкина – мы отправимся в музей-заповедник Михайловское, а потом, 8 и 9 числа, почтим памятники седой старины в Пскове, Изборске и Печорах. Эти места, как никакие другие, вдохновляют на пейзажную и архитектурную съемку!Сопровождать нас в поездке будет Вадим Разумов – знаток старинной усадебной культуры, блогер и один из ведущих фотографов «National Geographic Россия».
ПОСМОТРЕТЬ ПРОГРАММУ И ЗАБРОНИРОВАТЬ ТУР
ПОСМОТРЕТЬ ПРОГРАММУ И ЗАБРОНИРОВАТЬ ТУР
Будем снимать пасторальные сельские сюжеты и памятники зодчества – и, что особенно интересно, попробуем себя в исторической реконструкции: попытаемся воссоздать кадры легендарного русского фотографа Ивана Барщевского.
Река Сороть на фото Екатерины Лобачевой.
О маршрутеПсков – город, которому больше 1100 лет, один из главных городов Русского царства. 450 лет назад его осадили войска Речи Посполитой – и секретарь короля писал: «Любуемся Псковом! Боже, какой красивый город, точно Париж! Помоги, Господи, с ним справиться». Но город выстоял!
Мы увидим посмотрим на три пояса могучих крепостных стен местного кремля – Крома, которые с XII по XV века выдержали 26 крупных осад!
Окрестности не уступают ни красотой, ни историей: чего стоит Изборск – древний памятник русского оборонного зодчества с прекрасно сохранившейся 600-летней крепостью, или Печоры («одно из самых лучших мест средней Руси», как писал Николай Рерих) со знаменитым пещерным некрополем!
Побывав в Древней Руси, вернёмся в Золотой век, в Михайловское – родовое имение матери Пушкина, место, которым сам он был очарован в юности, где томился в ссылке и написал больше сотни произведений – например, трагедию «Борис Годунов» и основные главы «Евгения Онегина».
Заповедная зона музея «Михайловское» – это 15 000 гектаров, и каждая пядь земли пропитана историей. Здесь, утопая в зелени парков, стоят усадьбы дворянских семей: Ганнибалов, Осиповых, Вульфов и, конечно, Пушкиных. Пейзажи – гротескно русские и оттого особо хороши.
Залитые золотом луга, холмы, тихие заводи рек и прудов – все это оказало такое влияние на гений Пушкина, что это место по праву называется его поэтической родиной.
Ну что, поехали?
Рассвет над Савкиной горкой. Фотографировал Иван Макаренко.
ПОСМОТРЕТЬ ПРОГРАММУ И ЗАБРОНИРОВАТЬ ТУР