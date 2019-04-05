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Фототур в Киргизию по маршруту Великого Шелкового пути с «National Geographic Россия»!
Полюбоваться цветущими маками, подняться к магическому озеру Иссык-Куль, сделать панораму заснеженных вершин Северного Тянь-Шаня — лишь часть того, что ждет вас в нашем новом фототуре!
5 апреля 2019 в 18:48
Вам предстоит пройти по одному из трёх маршрутов Великого шелкового пути, прикоснуться к древней истории и сделать свой лучший кадр под руководством шеф-фотографа «National Geographic Россия» Андрея Каменева.
С 8 по 12 мая мы отправляемся в фотоэкспедицию в Киргизию и зовём вас с собой. Страна величественных гор и лазоревых озер, степей и ущелий так и манит к себе – особенно весной! В мае здесь уже зелено и тепло, ландшафт почти летний, а где-то вдали маячат белые шапки Тань-Шаньских пиков.
Из Бишкека мы отправимся путем древних торговцев к Иссык-Кулю – одному из крупнейших горных озер мира. Нас ждут ущелья, водопады, захватывающие дух панорамы, цветущие поля, безмятежные просторы чистейшего озера, водная прогулка и археологические памятники.
Всю дорогу нас будет сопровождать Андрей Каменев – шеф-фотограф «National Geographic Россия», опытнейший путешественник и мастер природной съемки. Днем у нас будут мастер-классы по фотографии прямо в процессе путешествия, а вечером – разбор фотографий с комментариями Андрея о том, как улучшить качество работ. Для самых стойких – ночная съемка.
Все это – с особым азиатским колоритом: разбросанные по степям юрты, яркие ткани и цветастые орнаменты, национальные яства, и конечно, гостеприимные жители!
В стоимость тура входит:
- проживание (вы можете выбрать одноместное или двухместное размещение);
- трёхразовое питание;
- трансфер внутри Киргизии по всему маршруту;
- услуги гида на все время поездки;
- входные билеты в национальные парки, экскурсии;
- групповые и индивидуальные мастер-классы по фотографии Андрея Каменева;
- медицинская страховка.
Авиаперелет не включен в стоимость тура.
Программу и стоимость экспедиции можно узнать на сайте клуба «Поехали». Нашим подписчикам и участникам предыдущих фототуров клуб предоставляет 5%-скидку. Связаться с организаторами можно по адресу nuchto@poehali.club или по телефону +7 (925) 800-58-08.
С 8 по 12 мая мы отправляемся в фотоэкспедицию в Киргизию и зовём вас с собой. Страна величественных гор и лазоревых озер, степей и ущелий так и манит к себе – особенно весной! В мае здесь уже зелено и тепло, ландшафт почти летний, а где-то вдали маячат белые шапки Тань-Шаньских пиков.
Из Бишкека мы отправимся путем древних торговцев к Иссык-Кулю – одному из крупнейших горных озер мира. Нас ждут ущелья, водопады, захватывающие дух панорамы, цветущие поля, безмятежные просторы чистейшего озера, водная прогулка и археологические памятники.
Всю дорогу нас будет сопровождать Андрей Каменев – шеф-фотограф «National Geographic Россия», опытнейший путешественник и мастер природной съемки. Днем у нас будут мастер-классы по фотографии прямо в процессе путешествия, а вечером – разбор фотографий с комментариями Андрея о том, как улучшить качество работ. Для самых стойких – ночная съемка.
Все это – с особым азиатским колоритом: разбросанные по степям юрты, яркие ткани и цветастые орнаменты, национальные яства, и конечно, гостеприимные жители!
В стоимость тура входит:
- проживание (вы можете выбрать одноместное или двухместное размещение);
- трёхразовое питание;
- трансфер внутри Киргизии по всему маршруту;
- услуги гида на все время поездки;
- входные билеты в национальные парки, экскурсии;
- групповые и индивидуальные мастер-классы по фотографии Андрея Каменева;
- медицинская страховка.
Авиаперелет не включен в стоимость тура.
Программу и стоимость экспедиции можно узнать на сайте клуба «Поехали». Нашим подписчикам и участникам предыдущих фототуров клуб предоставляет 5%-скидку. Связаться с организаторами можно по адресу nuchto@poehali.club или по телефону +7 (925) 800-58-08.