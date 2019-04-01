Как прошел наш фототур на ледяной Байкал-2019
Покрытое по зиме толстым панцирем льда озеро уже давно находится в фокусе внимания нашего шеф-фотографа. «Весна – лучшее время, чтобы увидеть главное озеро планеты и его кристально-чистый лед, – говорит он. – Зимние метели уже позади, снег сдуло ветрами, да и до оттепели еще далеко. При этом в марте уже солнечно и не очень холодно, так что по ночам можно любоваться ярчайшими россыпями звёзд.
Днем под руководством шеф-фотографа участники фототура открывали для себя различные уголки ледового королевства – фигурные наплески у берегов, будто глазированные слоем льда гроты с навесом ледяных нитей, застывшие стремнины торосов и гирлянды экзотических горизонтальных сосулек.
А вот так выглядел один из главных участников фототура. Хотя поснимать самому ему так и не довелось.#Oris_ng_baikal.
На байкальском льду нам помогали:
• Aquis Date Relief, диаметр ( в виде значка) 43,5 мм, водозащита 30 атм.
• Aquis Clipperton, ограниченная серия 2000 экз., диаметр 43,5 мм, водозащита 30 атм.
• Divers Sixty - Five, диаметр 42 мм, водозащита 10 атм.
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