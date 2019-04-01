  • Как прошел наш фототур на ледяной Байкал-2019
  • Как прошел наш фототур на ледяной Байкал-2019
  • Как прошел наш фототур на ледяной Байкал-2019
  • Как прошел наш фототур на ледяной Байкал-2019
  • Как прошел наш фототур на ледяной Байкал-2019
Наши фототуры

Как прошел наш фототур на ледяной Байкал-2019

Байкал — место магическое в любое время года, но лишь зимой и весной озеро отличается особой, поистине инопланетной красотой. Мы отправились в фототур на льды Байкала в компании со швейцарской часовой мануфактурой Oris, которая уже много лет занимается защитой водных ресурсов.
National Geographic Россия
1 апреля 2019 в 13:20
В феврале Oris дополнила свои популярные подводные коллекции моделью Aquis Date Relief. Цвет циферблата этих часов отсылает к оттенкам воды Байкала, а рельефное верхнее кольцо – к волнам на глади озера. Партнером в их разработке стал профессиональный экспедиционный пловец Эрнст Бромайс – летом он планирует совершить рекордный 800-километровый заплыв сквозь воды озера, что займет у него около двух месяцев. Этим заплывом Бромайс и Oris смогут привлечь внимание к проблемам экологии Байкала.

Покрытое по зиме толстым панцирем льда озеро уже давно находится в фокусе внимания нашего шеф-фотографа. «Весна – лучшее время, чтобы увидеть главное озеро планеты и его кристально-чистый лед, – говорит он. – Зимние метели уже позади, снег сдуло ветрами, да и до оттепели еще далеко. При этом в марте уже солнечно и не очень холодно, так что по ночам можно любоваться ярчайшими россыпями звёзд.

Днем под руководством шеф-фотографа участники фототура открывали для себя различные уголки ледового королевства – фигурные наплески у берегов, будто глазированные слоем льда гроты с навесом ледяных нитей, застывшие стремнины торосов и гирлянды экзотических горизонтальных сосулек.

  • Байкальская ледяная глазурь
После ужинов, на которых можно было отдать должное строганине, расколотке и сугудаю из омуля, проходили портфолио-ревью с детальным разбором снимков членов группы и рекомендациями по технике фотографии.

А вот так выглядел один из главных участников фототура. Хотя поснимать самому ему так и не довелось.

Одним из дополнительных заданий для участников фототура стала объектная съемка часов Oris на фоне льдов Байкала. Лучше всех с ней справилась Светлана Савинова. Фотографию Светланы и другие работы участников смотрите по хэштегу #Oris_ng_baikal.

На байкальском льду нам помогали:

• Aquis Date Relief, диаметр ( в виде значка) 43,5 мм, водозащита 30 атм.

• Aquis Clipperton, ограниченная серия 2000 экз., диаметр 43,5 мм, водозащита 30 атм.

• Divers Sixty - Five, диаметр 42 мм, водозащита 10 атм.

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СМИ2
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