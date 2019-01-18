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Фото: Петр Перепеченко, участник тура 2016 года.
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Фото сделала Наталья Коновалова, участница фототура «Ледяной Байкал-2016».
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Фото Ирины Бруй, участницы фототура «Ледяной Байкал-2017».
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Фото Екатерины Севостьяновой, участницы фототура «Ледяной Байкал-2017».
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Фото: Юрий Чернов, участник 2018 года.
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Фото: Андрей Каменев
Поехали снимать ледяной Байкал с шеф-фотографом «National Geographic Россия»!
Самые разные техники и приёмы съёмки, правила построения кадра, настройка оптики при разном свете, секреты обработки фото – вот темы, которые мы разберём на байкальских мастер-классах. А новые знания вы сможете тут же применить на практике!
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Поехали с нами: будем учиться фотографии у настоящего профи, гулять над холодной бездной по прозрачному – будто стеклянному – льду, готовить на костре брусничный чай и пробовать ту самую расколотку из омуля! Кстати: нашим подписчикам и участникам предыдущих фототуров клуб предоставляет 5%-скидку.
Зачем ехать на ледяной Байкал?
Это идеальное место, чтобы поработать в самых разных жанрах фотографии: можно снимать и пейзажи, и макро – и ночью, и днём!
На озере бесконечно много интересных локаций, и каждой зимой они преображаются. «Здесь можно увидеть все разновидности льда: торосы, ледяные гроты, натёчный лед и сотни других», – говорит Андрей Каменев.
Почему весной?
Жестокие вьюги позади, снег сдуло со льда, а до оттепелей ещё далеко – самое время, чтобы снимать кристально чистый лёд, белые жилы трещин в его толще – и острые чешуи торосов.
Днём обычно ясно, а ночью видны звёзды. «В это время над Байкалом часто стоит антициклон, поэтому вероятность хорошей погоды увеличивается», – поясняет наш шеф-фотограф.
Почему с нами?
Наши выездные занятия – это шанс поработать бок о бок с опытным фотографом, задать ему вопрос и сразу получить ответ, и главное – обсудить получившиеся снимки (на ежевечерних портфолио-ревью Андрей Каменев подробно разберёт с каждым сильные и слабые стороны кадров). Вы едете не как обычный турист, а вместе с «National Geographic Россия»!
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В стоимость тура входит:
• проживание
• трехразовое питание;
• услуги гида;
• трансферы в сопровождении гида на все время пребывания в фотошколе;
• групповые и индивидуальные мастер-классы Андрея Каменева;
• портфолио-ревью;
• медицинская страховка.
Количество участников фототура «Ледяной Байкал» ограничено.
Напишите нам по адресу nuchto@poehali.club или позвоните по телефону +7 (925) 800-58-08.
Фототур «Ледяной Байкал» осуществляется совместно с АНО «Корпорация развития туризма Байкальского региона».
Наши выездные занятия — это шанс поработать бок о бок с опытным фотографом, задать ему вопрос и сразу получить ответ, и главное — обсудить получившиеся снимки (на ежевечерних портфолио-ревью Андрей Каменев подробно разберёт с каждым сильные и слабые стороны кадров). Вы едете не как обычный турист, а вместе с «National Geographic Россия»!
ПОСМОТРЕТЬ ПРОГРАММУ И ЗАКАЗАТЬ ТУР
В стоимость тура входит:
• проживание
• трехразовое питание;
• услуги гида;
• трансферы в сопровождении гида на все время пребывания в фотошколе;
• групповые и индивидуальные мастер-классы Андрея Каменева;
• портфолио-ревью;
• медицинская страховка.
Количество участников фототура «Ледяной Байкал» ограничено.
Напишите нам по адресу nuchto@poehali.club или позвоните по телефону
Фототур «Ледяной Байкал» осуществляется совместно с АНО «Корпорация развития туризма Байкальского региона».