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В Новгород на Масленицу: фототур от «National Geographic Россия»
Тур возглавит ведущий фотограф журнала — Кирилл Самурский. Поехали встречать весну вместе!
National Geographic Россия
14 февраля 2019 в 18:28
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«Зелено вино» и нежные блины со сметаной али икрой, гуляки в ярких нарядах, высоченное пламя над чучелами, храмы, которым по 700 (или даже 900 с лишним!!) лет...
Древняя Русь никуда не исчезала! Просто искать её нужно не в сером мегаполисе, а соседних городах: уж там народ хорошо помнит, как надо провожать зиму!
Едем с нами на главный русский карнавал с 7 по 10 марта! Наш маршрут: Тверь – Торжок – Валдай – Великий Новгород.
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Зачем ехать?
‣ Мы полюбуемся сказочными пейзажами – они чудо как хороши в последние деньки зимы!
‣ Конечно, увидим знаменитые монастыри и крепости: от Иверской обители на острове посреди Валдайского озера – до знаменитого новгородского кремля-Детинца.
‣ Объедимся восхитительными блинами, поборемся за снежные крепости, поводим хороводы, накупим настоящих русских сувениров – от берестяных шаркунков до искусно вышитых шалей.
‣ Поснимаем народные гуляния – на «масляной неделе» национальный колорит раскрывается во всей красе!
Кстати, о съемке: наш гид и учитель – ведущий фотограф «National Geographic Россия» Кирилл Самурский. У него мы будем учиться снимать природу, портреты, архитектуру (и все это – в разное время суток и в разном освещении!).
А вечерами будет самое вкусное: портфолио-ревью, в ходе которых Кирилл разберет отснятый за день фотоматериал и расскажет каждому участнику, что получилось хорошо, а что можно сделать еще лучше и ярче – и главное, как именно это сделать.
В стоимость тура включено:
— транспорт
— проживание;
— трехразовое питание;
— услуги гида на все время поездки;
— входные билеты в музеи, экскурсии;
— групповые и индивидуальные мастер-классы Кирилла Самурского.
ПОСМОТРЕТЬ ПРОГРАММУ И ЗАКАЗАТЬ ТУР
Нашим подписчикам и участникам предыдущих фототуров предоставляется 5%-скидка!
Связаться с нами можно по адресу nuchto@poehali.club или по телефону +7 (925) 800-58-08.
Едем с нами на главный русский карнавал с 7 по 10 марта! Наш маршрут: Тверь – Торжок – Валдай – Великий Новгород.
ПОСМОТРЕТЬ ПРОГРАММУ
Зачем ехать?
‣ Мы полюбуемся сказочными пейзажами – они чудо как хороши в последние деньки зимы!
‣ Конечно, увидим знаменитые монастыри и крепости: от Иверской обители на острове посреди Валдайского озера – до знаменитого новгородского кремля-Детинца.
‣ Объедимся восхитительными блинами, поборемся за снежные крепости, поводим хороводы, накупим настоящих русских сувениров – от берестяных шаркунков до искусно вышитых шалей.
‣ Поснимаем народные гуляния – на «масляной неделе» национальный колорит раскрывается во всей красе!
Кстати, о съемке: наш гид и учитель – ведущий фотограф «National Geographic Россия» Кирилл Самурский. У него мы будем учиться снимать природу, портреты, архитектуру (и все это – в разное время суток и в разном освещении!).
А вечерами будет самое вкусное: портфолио-ревью, в ходе которых Кирилл разберет отснятый за день фотоматериал и расскажет каждому участнику, что получилось хорошо, а что можно сделать еще лучше и ярче – и главное, как именно это сделать.
В стоимость тура включено:
— транспорт
— проживание;
— трехразовое питание;
— услуги гида на все время поездки;
— входные билеты в музеи, экскурсии;
— групповые и индивидуальные мастер-классы Кирилла Самурского.
ПОСМОТРЕТЬ ПРОГРАММУ И ЗАКАЗАТЬ ТУР
Нашим подписчикам и участникам предыдущих фототуров предоставляется 5%-скидка!
Связаться с нами можно по адресу nuchto@poehali.club или по телефону +7 (925) 800-58-08.