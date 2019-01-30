Как работать с цветом: 10 советов Энни Гриффитс
Совет 1Оттенки синего цвета, как правило, холодные – особенно те, что ближе к фиолетовому. Когда они преобладают на снимке – мы буквально чувствуем дрожь, это эмоциональная реакция на цвет. Достаточно одного яркого цветового пятна – желтого или красного – в «синей» сцене, как мы ощутим тепло.
Не забывайте творчески использовать цвет, чтобы зритель получил наиболее верные впечатления от фотографии. Этот умиротворяющий снимок своим эффектом, в первую очередь, обязан холодной синей палитре. Каждый штрих иллюстрирует зиму, мир и тишину. Цвета могут наполнять фотографию сильным настроением.
Совет 2Известно, что на закате можно наблюдать невероятно богатую цветовую гамму. Но не все знают, что если продолжить съемку после того, как цвета потускнеют, а оттенки уже не различимы невооруженным глазом – на пленке или флэш-карте будет зафиксирована особенно красочная палитра. При помощи силуэта на фоне красочного неба можно сделать очень красивые фотографии.
Секрет в том, чтобы недодержать яркую часть кадра. На этом замечательном снимке темные объекты и тени оставлены без изменения, но оранжевый цвет неба демонстрирует все богатство своей палитры благодаря уменьшенной экспозиции.
Совет 3Непогода может подарить отличные кадры. Знакомые предметы и пейзажи в плохую погоду будут выглядеть новыми и незнакомыми. Окунитесь в дождь и найдите способ снимать с его помощью. Радуйтесь туману, песчаной буре, молниям: в этих условиях появятся уникальные фотографии. Порою сцена наполнена настолько необычным цветом, что мы с трудом сможем узнать знакомую местность.
Эту удивительную фотографию Джим Ричардсон сделал из окна отеля. Пышная зелень нью-йоркского Центрального парка предстает в розовом тумане, и это полностью меняет привычный пейзаж.
Совет 4Сохранение цветовой палитры при помощи отсечения любого отвлекающего фона поможет сконцентрировать внимание на наиболее важных элементах фотографии. Помните: черный и белый – это тоже цвета. Эффект от этой пронзительной фотографии достигнут за счет удачного кадрирования. Ничего лишнего: только черная собака, и нас буквально затягивает скорбный взгляд ее глаз.
Совет 5Помните, что искусственное освещение может предстать в различных цветовых гаммах. Эти цвета могут как испортить фотографию, так и наполнить ее новым смыслом, поэтому используйте их вдумчиво. Цвета зачастую связаны с определенными эмоциями. Зловещий зеленый цвет крыльца в сочетании со странным фиолетовым небом придает довольно устрашающее настроение всему снимку. Фотограф Джим Ричардсон умело использовал свет галогенных ламп, который фотографы обычно, напротив, избегают.
Совет 6Различные цвета могут помочь зрителю распознавать абстрактные объекты. Съемка ярких объектов дает большую свободу для творчества. Экспериментируя с движением и временем экспозиции, фотограф может создать интересный узнаваемый образ. На этой абстрактной фотографии только цвета позволяют нам узнать попугаев ара в этих летящих птицах. Поскольку ара имеют такую яркую и отличительную окраску, фотограф Джоул Сартори сумел создать отличный абстрактный образ. Птицы с более тусклым оперением на таком снимке просто бы исчезли.
Совет 7Вариации цветовых оттенков, объединенных общим настроением, можно смешать в одной сцене для создания основного впечатления. Этот принцип верен как для приглушенных, так и для ярких цветов. Сгруппируйте предметы похожих цветов на простом фоне – это подчеркнет замысел. Как поникшие цветы, балерины сливаются в танце, создавая с помощью своих костюмов богатую палитру цвета. Снимок сделан сверху, что удачно подчеркивает контраст пастельных оттенков балетных пачек и простого темного пола.
Совет 8В случае съемки объектов скромной цветовой гаммы можно добавить пятно яркого цвета, что сделает сцену интереснее. Но дополнительный цвет нужно размещать вдумчиво – так, чтобы был соблюден общий баланс. Симметрия этой прекрасной фотографии нарушается красным зонтиком и его отражением в пруду; и это делает снимок незабываемым. В этом кадре мощный эффект красного балансирует между основным цветом – холодным зеленым – и скромным серым зонтиком в левом верхнем углу.
Совет 9Современные цифровые технологии подарили нам новые творческие методы, но не стоит забывать и о старых техниках. Им свойственна утонченность, которую не всегда получишь с помощью обработки снимков. Эта изысканная фотография была сделана очень давно на стеклянную фотопластинку. (Американский фотограф Б.Энтони Стюарт родился в 1904 году, умер в 1977 году. – прим.перев.) Возможно, именно это объясняет нежную палитру, делающую снимок необычайно красивым. Цвета очень точно передают ощущение весны на юго-востоке Америки, не уступая цвету на современных фотографиях.
Совет 10Телеобъектив сожмет все, что попало в кадр, в том числе такие крохотные элементы, как снежинки. И чем больше объектив, тем меньше глубина резкости, так что эксперименты с различными узорами и формами будут весьма интересны. Еще один интересный пример того, как плохая погода делает снимок интереснее.
Майкл Ямашита использовал телеобъектив, чтобы сжать снежинки в отчетливые белые комочки. Он мудро сфокусировался на снеге, оставив фоновый сюжет мягким. Эти фотографические приемы затягивают зрителя непосредственно в снегопад, мы буквально чувствуем снежинки на своем языке.
Совет 4
Сохранение цветовой палитры при помощи отсечения любого отвлекающего фона поможет сконцентрировать внимание на наиболее важных элементах фотографии. Помните: черный и белый — это тоже цвета. Эффект от этой пронзительной фотографии достигнут за счет удачного кадрирования. Ничего лишнего: только черная собака, и нас буквально затягивает скорбный взгляд ее глаз.
Совет 5
Помните, что искусственное освещение может предстать в различных цветовых гаммах. Эти цвета могут как испортить фотографию, так и наполнить ее новым смыслом, поэтому используйте их вдумчиво. Цвета зачастую связаны с определенными эмоциями. Зловещий зеленый цвет крыльца в сочетании со странным фиолетовым небом придает довольно устрашающее настроение всему снимку. Фотограф Джим Ричардсон умело использовал свет галогенных ламп, который фотографы обычно, напротив, избегают.
Совет 6
Различные цвета могут помочь зрителю распознавать абстрактные объекты. Съемка ярких объектов дает большую свободу для творчества. Экспериментируя с движением и временем экспозиции, фотограф может создать интересный узнаваемый образ. На этой абстрактной фотографии только цвета позволяют нам узнать попугаев ара в этих летящих птицах. Поскольку ара имеют такую яркую и отличительную окраску, фотограф Джоул Сартори сумел создать отличный абстрактный образ. Птицы с более тусклым оперением на таком снимке просто бы исчезли.
Совет 7
Вариации цветовых оттенков, объединенных общим настроением, можно смешать в одной сцене для создания основного впечатления. Этот принцип верен как для приглушенных, так и для ярких цветов. Сгруппируйте предметы похожих цветов на простом фоне — это подчеркнет замысел. Как поникшие цветы, балерины сливаются в танце, создавая с помощью своих костюмов богатую палитру цвета. Снимок сделан сверху, что удачно подчеркивает контраст пастельных оттенков балетных пачек и простого темного пола.
Совет 8
В случае съемки объектов скромной цветовой гаммы можно добавить пятно яркого цвета, что сделает сцену интереснее. Но дополнительный цвет нужно размещать вдумчиво — так, чтобы был соблюден общий баланс. Симметрия этой прекрасной фотографии нарушается красным зонтиком и его отражением в пруду; и это делает снимок незабываемым. В этом кадре мощный эффект красного балансирует между основным цветом — холодным зеленым — и скромным серым зонтиком в левом верхнем углу.
Совет 9
Современные цифровые технологии подарили нам новые творческие методы, но не стоит забывать и о старых техниках. Им свойственна утонченность, которую не всегда получишь с помощью обработки снимков. Эта изысканная фотография была сделана очень давно на стеклянную фотопластинку. (Американский фотограф Б.Энтони Стюарт родился в 1904 году, умер в 1977 году. — прим.перев.) Возможно, именно это объясняет нежную палитру, делающую снимок необычайно красивым. Цвета очень точно передают ощущение весны на юго-востоке Америки, не уступая цвету на современных фотографиях.
Совет 10
Телеобъектив сожмет все, что попало в кадр, в том числе такие крохотные элементы, как снежинки. И чем больше объектив, тем меньше глубина резкости, так что эксперименты с различными узорами и формами будут весьма интересны. Еще один интересный пример того, как плохая погода делает снимок интереснее.
Майкл Ямашита использовал телеобъектив, чтобы сжать снежинки в отчетливые белые комочки. Он мудро сфокусировался на снеге, оставив фоновый сюжет мягким. Эти фотографические приемы затягивают зрителя непосредственно в снегопад, мы буквально чувствуем снежинки на своем языке.