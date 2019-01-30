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Фотосекреты

Как работать с цветом: 10 советов Энни Гриффитс

В архивной статье 2015 года Энни Гриффитс — первая женщина-фотограф National Geographic и член Международной лиги природоохранных фотографов — рассказывает, как правильно использовать цветовую гамму для создания впечатляющих снимков.
30 января 2019 в 19:26
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  • Как работать с цветом: 10 советов Энни Гриффитс
    Лебедь, Вайоминг. Фотограф — Джеймс П.Блэйр, National Geographic.

Совет 1

Оттенки синего цвета, как правило, холодные – особенно те, что ближе к фиолетовому. Когда они преобладают на снимке – мы буквально чувствуем дрожь, это эмоциональная реакция на цвет. Достаточно одного яркого цветового пятна – желтого или красного – в «синей» сцене, как мы ощутим тепло.

 Не забывайте творчески использовать цвет, чтобы зритель получил наиболее верные впечатления от фотографии. Этот умиротворяющий снимок своим эффектом, в первую очередь, обязан холодной синей палитре. Каждый штрих иллюстрирует зиму, мир и тишину. Цвета могут наполнять фотографию сильным настроением.
  • Как работать с цветом: 10 советов Энни Гриффитс
    Баклан. Фотограф — Джош Экселл, читатель National Geographic.

Совет 2

Известно, что на закате можно наблюдать невероятно богатую цветовую гамму. Но не все знают, что если продолжить съемку после того, как цвета потускнеют, а оттенки уже не различимы невооруженным глазом – на пленке или флэш-карте будет зафиксирована особенно красочная палитра. При помощи силуэта на фоне красочного неба можно сделать очень красивые фотографии.

Секрет в том, чтобы недодержать яркую часть кадра. На этом замечательном снимке темные объекты и тени оставлены без изменения, но оранжевый цвет неба демонстрирует все богатство своей палитры благодаря уменьшенной экспозиции.
  • Как работать с цветом: 10 советов Энни Гриффитс
    Центральный парк и небоскребы Нью-Йорка. Фотограф — Джим Ричардсон, National Geographic.

Совет 3

Непогода может подарить отличные кадры. Знакомые предметы и пейзажи в плохую погоду будут выглядеть новыми и незнакомыми. Окунитесь в дождь и найдите способ снимать с его помощью. Радуйтесь туману, песчаной буре, молниям: в этих условиях появятся уникальные фотографии. Порою сцена наполнена настолько необычным цветом, что мы с трудом сможем узнать знакомую местность.

Эту удивительную фотографию Джим Ричардсон сделал из окна отеля. Пышная зелень нью-йоркского Центрального парка предстает в розовом тумане, и это полностью меняет привычный пейзаж.
  • Как работать с цветом: 10 советов Энни Гриффитс
    Черный пес. Фотограф — Тарик Махмутович, читатель National Geographic.

Совет 4

Сохранение цветовой палитры при помощи отсечения любого отвлекающего фона поможет сконцентрировать внимание на наиболее важных элементах фотографии. Помните: черный и белый – это тоже цвета. Эффект от этой пронзительной фотографии достигнут за счет удачного кадрирования. Ничего лишнего: только черная собака, и нас буквально затягивает скорбный взгляд ее глаз.
  • Как работать с цветом: 10 советов Энни Гриффитс
    Молнии, Небраска. Фотограф — Джим Ричардсон, National Geographic.

Совет 5

Помните, что искусственное освещение может предстать в различных цветовых гаммах. Эти цвета могут как испортить фотографию, так и наполнить ее новым смыслом, поэтому используйте их вдумчиво. Цвета зачастую связаны с определенными эмоциями. Зловещий зеленый цвет крыльца в сочетании со странным фиолетовым небом придает довольно устрашающее настроение всему снимку. Фотограф Джим Ричардсон умело использовал свет галогенных ламп, который фотографы обычно, напротив, избегают.
  • Как работать с цветом: 10 советов Энни Гриффитс
    Попугаи ара, Боливия. Фотограф — Джоул Сартури, National Geographic.

Совет 6

Различные цвета могут помочь зрителю распознавать абстрактные объекты. Съемка ярких объектов дает большую свободу для творчества. Экспериментируя с движением и временем экспозиции, фотограф может создать интересный узнаваемый образ. На этой абстрактной фотографии только цвета позволяют нам узнать попугаев ара в этих летящих птицах. Поскольку ара имеют такую яркую и отличительную окраску, фотограф Джоул Сартори сумел создать отличный абстрактный образ. Птицы с более тусклым оперением на таком снимке просто бы исчезли.
  • Как работать с цветом: 10 советов Энни Гриффитс
    Балерины, Калифорния. Фотограф — Джеймс Л.Амос, National Geographic.

Совет 7

Вариации цветовых оттенков, объединенных общим настроением, можно смешать в одной сцене для создания основного впечатления. Этот принцип верен как для приглушенных, так и для ярких цветов. Сгруппируйте предметы похожих цветов на простом фоне – это подчеркнет замысел. Как поникшие цветы, балерины сливаются в танце, создавая с помощью своих костюмов богатую палитру цвета. Снимок сделан сверху, что удачно подчеркивает контраст пастельных оттенков балетных пачек и простого темного пола.
  • Как работать с цветом: 10 советов Энни Гриффитс
    Сад Императорского дворца, Япония. Фотограф — Джюстин Гуарилья, National Geographic.

Совет 8

В случае съемки объектов скромной цветовой гаммы можно добавить пятно яркого цвета, что сделает сцену интереснее. Но дополнительный цвет нужно размещать вдумчиво – так, чтобы был соблюден общий баланс. Симметрия этой прекрасной фотографии нарушается красным зонтиком и его отражением в пруду; и это делает снимок незабываемым. В этом кадре мощный эффект красного балансирует между основным цветом – холодным зеленым – и скромным серым зонтиком в левом верхнем углу.
  • Как работать с цветом: 10 советов Энни Гриффитс
    Сады Миддлтон, Южная Каролина. Фотограф — Б.Энтони Стюарт, National Geographic.

Совет 9

Современные цифровые технологии подарили нам новые творческие методы, но не стоит забывать и о старых техниках. Им свойственна утонченность, которую не всегда получишь с помощью обработки снимков. Эта изысканная фотография была сделана очень давно на стеклянную фотопластинку. (Американский фотограф Б.Энтони Стюарт родился в 1904 году, умер в 1977 году. – прим.перев.) Возможно, именно это объясняет нежную палитру, делающую снимок необычайно красивым. Цвета очень точно передают ощущение весны на юго-востоке Америки, не уступая цвету на современных фотографиях.
  • Как работать с цветом: 10 советов Энни Гриффитс
    Метель, Китай. Фотограф — Майкл Ямашита, National Geographic.

Совет 10

Телеобъектив сожмет все, что попало в кадр, в том числе такие крохотные элементы, как снежинки. И чем больше объектив, тем меньше глубина резкости, так что эксперименты с различными узорами и формами будут весьма интересны. Еще один интересный пример того, как плохая погода делает снимок интереснее.

Майкл Ямашита использовал телеобъектив, чтобы сжать снежинки в отчетливые белые комочки. Он мудро сфокусировался на снеге, оставив фоновый сюжет мягким. Эти фотографические приемы затягивают зрителя непосредственно в снегопад, мы буквально чувствуем снежинки на своем языке.

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