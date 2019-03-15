Фотосекреты

Мир отраженный: кого можно увидеть в каналах Венеции?

В искаженных отражениях Венеции Джоди Кобб увидела диковинных существ и способ одолеть своих драконов.
Текст и фото: Джоди Кобб
15 марта 2019 в 20:19
  • Мир отраженный: кого можно увидеть в каналах Венеции?
    С приходом aqua alta — сезонных наводнений — фасады зданий на площади Сан-Марко видятся на воде по-разному. Эта фотография с почти зеркальным отражением была опубликована в журнале.

Когда в XVI веке европейцы достигли пределов знакомого им мира, один картограф оставил предупреждение на маленьком медном глобусе: «Тут обитают драконы». Будьте осторожны: все, что находится дальше, неизведанно – и, значит, опасно.

Я всю жизнь снимала скрытые от посторонних взглядов миры: тайную жизнь гейш в Японии, ужасные сцены подневольного труда. Такая работа не была безопасной, и поездка в Венецию от National Geographic стала исключением. Здесь нет ничего неизведанного: не только все 400 мостов, но и каждый кирпич нанесен на карту. Любой фотограф с момента изобретения фотоаппарата, попав сюда, останавливался на мостах, чтобы запечатлеть гондолы и блики на воде. И единственная опасность, которая его подстерегала, – превратиться из художника в посредственность.

Моей задачей было показать уязвимость города, поджидающую город угрозу наводнения и то, как венецианцы пытаются противостоять ей. Я сняла несколько каналов с отражениями, но это нимало не помогало разгадать последнюю загадку Венеции: исчезнет ли она под водой?

Однажды поздно вечером в моем номере раздался звонок. Звонил брат: маму увезли в больницу, и мне нужно было немедленно возвращаться. Я вылетела первым рейсом, но не успела... Моя мама была в некотором роде первопроходцем среди женщин своего поколения: она сбежала из родного шахтерского города в Вайоминге, чтобы путешествовать по миру с моим отцом, моими двумя братьями и мной. Будучи бесстрашной и мятежной натурой, она считала, что и мне уготована такая же неугомонная жизнь, и поощряла во мне тягу к странствиям. «Большую пропасть не преодолеть двумя маленькими прыжками, – напутствовала она меня. – Будь смелой. Не смотри вниз».

Я вернулась в Венецию, но при виде горящих свечей в церкви, похоронной лодки, проплывающей по каналу, или услышав хор в капелле, не могла сдержать слезы. И отражения в каналах все больше притягивали меня. Я часто останавливалась, чтобы запечатлеть их, и мой грегари – молодой помощник-итальянец – впадал в ступор: он знал, что журнал не публикует абстрактные снимки, и думал, что я понапрасну трачу время. Но чем больше он удивлялся, тем чаще я снимала отражения на водной глади. Обычно я поступала так, чтобы он не видел, что я плачу.

Меня завораживала темная вода: отражения на ней рассыпались разноцветной мозаикой всякий раз, когда дул ветер или проплывала лодка.

Когда я вернулась в Вашингтон, чтобы отчитаться перед редакторами, в моей личной и профессиональной жизни произошло несколько событий, из-за которых я оказалась в полном замешательстве и не знала, за что браться. Я достигла пределов знакомого мне мира. Но мне предстояло совершить еще одну, осеннюю, поездку, чтобы запечатлеть aqua alta – сезонные наводнения, во время которых вода заливает улицы и площади Венеции. Отражения появлялись там, где их раньше не было, и я снова находила в них утешение. Вокруг все словно исчезало, когда я смотрела на темную воду: отражения на ней рассыпались разноцветной мозаикой всякий раз, когда дул ветер или проходила лодка.

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Эти фотографии я никому не показывала. Они не имели ничего общего с репортажами, которые я любила делать, – материалами, посвященными проблемам скрытых миров и людских характеров.

Пять лет спустя я нашла забытые отражения в недрах своего компьютера. Когда я начала редактировать эти снимки, на них стали проявляться диковинные звери, карнавальные маски и горгульи. Конечно, они были там все это время и просто ждали момента, когда мое воображение оживит их. Возможно, они хотели подтолкнуть меня к выбору нового пути в фотографии и в жизни и побуждали попристальнее присмотреться к самой себе. Но: будьте осторожны – тут обитают драконы.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№186, март 2019).
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