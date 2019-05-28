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«Сёрфер» и другие фото недели
Вот лучшие снимки из загруженных на nat-geo.ru на предпоследней неделе мая.
28 мая 2019 в 15:49
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Владлены Лапшиной: ей удалось заснять бабочку на пруду снять с интересного ракурса.
Те же составляющие – водная стихия и интересное положение в кадре – видны в работе Арсения Герасименко. «У этого кубинского крокодила, – пишет фотограф, – проблемы с прикусом. Однажды в драке ему оторвали кусок пасти».
А вот кадр, сделанный в 10 000 км к северо-востоку от Кубы – на Ямале. Быт оленеводов и их питомцев снял Сергей Галко. Название кадра – «Я тебя понимаю».
«Руки пустыни» – пейзаж африканской пустыни Намиб, а точнее – «Мёртвого озера», как переводится название местечка Дэдвлей. Когда-то (точнее 700 лет назад) здесь текла река и цвели деревья – а теперь стоят мёртвые стволы в окружении 400-метровых дюн. Снимок из альбома Максима Сластникова.
Три с небольшим месяца назад этих кергеленских морских котиков снял в Антарктиде Станислав Захаров.
Те же составляющие – водная стихия и интересное положение в кадре – видны в работе Арсения Герасименко. «У этого кубинского крокодила, – пишет фотограф, – проблемы с прикусом. Однажды в драке ему оторвали кусок пасти».
А вот кадр, сделанный в 10 000 км к северо-востоку от Кубы – на Ямале. Быт оленеводов и их питомцев снял Сергей Галко. Название кадра – «Я тебя понимаю».
«Руки пустыни» – пейзаж африканской пустыни Намиб, а точнее – «Мёртвого озера», как переводится название местечка Дэдвлей. Когда-то (точнее 700 лет назад) здесь текла река и цвели деревья – а теперь стоят мёртвые стволы в окружении 400-метровых дюн. Снимок из альбома Максима Сластникова.
Три с небольшим месяца назад этих кергеленских морских котиков снял в Антарктиде Станислав Захаров.