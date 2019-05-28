Лучшие фото

«Сёрфер» и другие фото недели

Вот лучшие снимки из загруженных на nat-geo.ru на предпоследней неделе мая.
28 мая 2019 в 15:49
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  • «Сёрфер» и другие фото недели
Открывает подборку снимок от Владлены Лапшиной: ей удалось заснять бабочку на пруду снять с интересного ракурса.

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Те же составляющие – водная стихия и интересное положение в кадре – видны в работе Арсения Герасименко. «У этого кубинского крокодила, – пишет фотограф, –  проблемы с прикусом. Однажды в драке ему оторвали кусок пасти».

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А вот кадр, сделанный в 10 000 км к северо-востоку от Кубы – на Ямале. Быт оленеводов и их питомцев снял Сергей Галко. Название кадра – «Я тебя понимаю».

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«Руки пустыни» – пейзаж африканской пустыни Намиб, а точнее – «Мёртвого озера», как переводится название местечка Дэдвлей. Когда-то (точнее 700 лет назад) здесь текла река и цвели деревья – а теперь стоят мёртвые стволы в окружении 400-метровых дюн.  Снимок из альбома Максима Сластникова.

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Три с небольшим месяца назад этих кергеленских морских котиков снял в Антарктиде Станислав Захаров.

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