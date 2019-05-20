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«Накормить медведя до смерти» и другие фото недели
Отобрали 5 самых сильных фото на nat-geo.ru за последнюю неделю.
20 мая 2019 в 12:51
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Илья Тимин снял, как рабочие подкармливают медведя. Этот зверь обречен: привыкнув к подачкам, он начнёт их требовать – и с неизбежностью будет пристрелен.
«Даже в автомобиле безопасность относительная, – пишет фотограф. Стоит начать открывать окошко – зверь ждет еду. А если еды нет – пробует атаковать. Да, банально попробует выхватить то, что успеет зацепить когтями. Стоит ему только коготок запустить в щель стекла и окна – он выломает окно вместе с дверью.
Медведь, принюхиваясь к багажнику, попробовал подцепить заднюю дверь автомобиля, прошлось ускоряться. И видеть в зеркало, как лапа бегущего следом медведя пытается схватить покрышку колеса.
Что будет с этим медведем? Каждый брошенный ему бутерброд стал смертельным приговором».
А вот кадр от Павла Сагайдака. Выглядит куда трагичнее, правда? Но история этого снимка счастливее: пожарный выносит старика из горящего дома в Орске.
«Ямальская песочница» – новый снимок в альбоме Надежды. Узнаёте себя в детстве – с поправкой на климат и географическую широту?
Как думаете, что изображено на снимке Ксении Шабановой? Это подсвеченная солнцем просека и дорога, которые с высоты птичьего полёта напоминают перо.
Закрывает подборку снимок Вячеслава Алексеева «Разруха уходит». «В 1921 году, когда закрылся Иоанно-Предтеченский женский монастырь в Кунгуре, в его стенах разместилась исправительная колония. И только в 2015 она съехала и территорию вновь передали Церкви, чтобы восстановить монашескую обитель. Сейчас разрушенная территория соседствует с благолепием, которое уже удалось восстановить», – комментирует автор.
«Даже в автомобиле безопасность относительная, – пишет фотограф. Стоит начать открывать окошко – зверь ждет еду. А если еды нет – пробует атаковать. Да, банально попробует выхватить то, что успеет зацепить когтями. Стоит ему только коготок запустить в щель стекла и окна – он выломает окно вместе с дверью.
Медведь, принюхиваясь к багажнику, попробовал подцепить заднюю дверь автомобиля, прошлось ускоряться. И видеть в зеркало, как лапа бегущего следом медведя пытается схватить покрышку колеса.
Что будет с этим медведем? Каждый брошенный ему бутерброд стал смертельным приговором».
А вот кадр от Павла Сагайдака. Выглядит куда трагичнее, правда? Но история этого снимка счастливее: пожарный выносит старика из горящего дома в Орске.
«Ямальская песочница» – новый снимок в альбоме Надежды. Узнаёте себя в детстве – с поправкой на климат и географическую широту?
Как думаете, что изображено на снимке Ксении Шабановой? Это подсвеченная солнцем просека и дорога, которые с высоты птичьего полёта напоминают перо.
Закрывает подборку снимок Вячеслава Алексеева «Разруха уходит». «В 1921 году, когда закрылся Иоанно-Предтеченский женский монастырь в Кунгуре, в его стенах разместилась исправительная колония. И только в 2015 она съехала и территорию вновь передали Церкви, чтобы восстановить монашескую обитель. Сейчас разрушенная территория соседствует с благолепием, которое уже удалось восстановить», – комментирует автор.