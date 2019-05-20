Лучшие фото

«Накормить медведя до смерти» и другие фото недели

Отобрали 5 самых сильных фото на nat-geo.ru за последнюю неделю.
20 мая 2019 в 12:51
1137
  • «Накормить медведя до смерти» и другие фото недели
    Фото: Илья Тимин
6 мая 2019 на трассе в Беломорском районе Карелии Илья Тимин снял, как рабочие подкармливают медведя. Этот зверь обречен: привыкнув к подачкам, он начнёт их требовать – и с неизбежностью будет пристрелен.

 «Даже в автомобиле безопасность относительная, – пишет фотограф. Стоит начать открывать окошко – зверь ждет еду. А если еды нет – пробует атаковать. Да, банально попробует выхватить то, что успеет зацепить когтями. Стоит ему только коготок запустить в щель стекла и окна – он выломает окно вместе с дверью.

Медведь, принюхиваясь к багажнику, попробовал подцепить заднюю дверь автомобиля, прошлось ускоряться. И видеть в зеркало, как лапа бегущего следом медведя пытается схватить покрышку колеса.

Что будет с этим медведем? Каждый брошенный ему бутерброд стал смертельным приговором».

4.jpg

А вот кадр от Павла Сагайдака. Выглядит куда трагичнее, правда? Но история этого снимка счастливее: пожарный выносит старика из горящего дома в Орске. 

2.jpg

«Ямальская песочница» – новый снимок в альбоме Надежды. Узнаёте себя в детстве – с поправкой на климат и географическую широту?

1.jpg

Как думаете, что изображено на снимке Ксении Шабановой?  Это подсвеченная солнцем просека и дорога, которые с высоты птичьего полёта напоминают перо.

3.jpg

 Закрывает подборку снимок Вячеслава Алексеева «Разруха уходит». «В 1921 году, когда закрылся Иоанно-Предтеченский женский монастырь в Кунгуре, в его стенах разместилась исправительная колония. И только в 2015 она съехала и территорию вновь передали Церкви, чтобы восстановить монашескую обитель. Сейчас разрушенная территория соседствует с благолепием, которое уже удалось восстановить», – комментирует автор. 

Тоже интересно

Новые снимки обратной стороны Луны

Обсудить
СМИ2
Умные россияне уже давно отдыхают именно тут: райское бюджетное мес…
Умные россияне уже давно отдыхают именно тут: райское бюджетное мес…
Тоже интересно
Фотограф провел 4 года под водой ради одного снимка
Фотограф провел 4 года под водой ради одного снимка
70 000 девственниц для королевской свадьбы
70 000 девственниц для королевской свадьбы