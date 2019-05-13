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«Эти глаза напротив» и другие фото недели
Каждый понедельник мы публикуем пять лучших кадров на nat-geo.ru за минувшую неделю. Как вам свежая подборка?
13 мая 2019 в 13:05
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Evgeni Fabisuk заглянул в видоискатель фотоаппарата – и встретился взглядом с кудрявым пеликаном на греческом водохранилище Керкини. Так получился снимок «Эти глаза напротив».
Угадайте, где Евгений Самученко (он же – Q-lieb-in) сделал это рассветное фото? Правильный ответ – в Сахаре (а точнее – в марокканской её части).
Тут узнать локацию проще – это столичный бизнес-квартал «Белая прощадь». Истребители «МиГ-31» участвуют в репетиции парада ко Дню Победы. Снимал Андрей Белавин.
«Огнеборец», автор – Павел Сагайдак. В кадре – один из 12 домов, которые уничтожил пожар в Орске.
Огромную радугу над долиной реки Подкумок снял Фёдор Лашков в апреле этого года. Слева – хребет Боргустан, на платообразной вершине – природный заказник «Малый Ессентучок». Справа радуга упирается в Джинальский хребет над городом Кисловодск. На горизонте виднеются горы Кавминвод.
Угадайте, где Евгений Самученко (он же – Q-lieb-in) сделал это рассветное фото? Правильный ответ – в Сахаре (а точнее – в марокканской её части).
Тут узнать локацию проще – это столичный бизнес-квартал «Белая прощадь». Истребители «МиГ-31» участвуют в репетиции парада ко Дню Победы. Снимал Андрей Белавин.
«Огнеборец», автор – Павел Сагайдак. В кадре – один из 12 домов, которые уничтожил пожар в Орске.
Огромную радугу над долиной реки Подкумок снял Фёдор Лашков в апреле этого года. Слева – хребет Боргустан, на платообразной вершине – природный заказник «Малый Ессентучок». Справа радуга упирается в Джинальский хребет над городом Кисловодск. На горизонте виднеются горы Кавминвод.