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«Вверх!» и другие фото недели
Пять замечательных кадров — каждый понедельник в нашей еженедельной подборке!
29 апреля 2019 в 12:42
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АБ – своды барселонского Храма Святого Семейства (он же – Саграда-Фамилия).
«На распродаже зонтиков» – кадр от Елены Соловьёвой.
Пейзажи в этой рубрике бывают не очень часто. Но посмотрите, как красива река Колубия на фото от Сергея Ковяка! Снято в Орегоне, США, в сентябре 2016.
«Сидим, болтаем…» – кадр с Северного Урала от Надежды.
«Вы видите на кадре дельфинов? A они там есть! – пишет Егор Никифоров. – Черноморские афалины охотятся в открытом море у побережья Крыма. Март 2019 года».
«На распродаже зонтиков» – кадр от Елены Соловьёвой.
Пейзажи в этой рубрике бывают не очень часто. Но посмотрите, как красива река Колубия на фото от Сергея Ковяка! Снято в Орегоне, США, в сентябре 2016.
«Сидим, болтаем…» – кадр с Северного Урала от Надежды.
«Вы видите на кадре дельфинов? A они там есть! – пишет Егор Никифоров. – Черноморские афалины охотятся в открытом море у побережья Крыма. Март 2019 года».