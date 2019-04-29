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«Вверх!» и другие фото недели

Пять замечательных кадров — каждый понедельник в нашей еженедельной подборке!
29 апреля 2019 в 12:42
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  • «Вверх!» и другие фото недели
Потолки, крыши и шпили готических соборов всегда фотогеничны. На снимке нашего читателя АБ – своды барселонского Храма Святого Семейства (он же – Саграда-Фамилия).

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«На распродаже зонтиков» – кадр от Елены Соловьёвой.

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Пейзажи в этой рубрике бывают не очень часто. Но посмотрите, как красива река Колубия на фото от Сергея Ковяка! Снято в Орегоне, США, в сентябре 2016.

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«Сидим, болтаем…» – кадр с Северного Урала от Надежды.

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«Вы видите на кадре дельфинов? A они там есть! – пишет Егор Никифоров. – Черноморские афалины охотятся в открытом море у побережья Крыма. Март 2019 года».

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