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«Булава» и еще 4 лучших фото минувшей недели
Третья неделя апреля принесла в наш фотохостинг почти полторы тысячи новых фотографий. Представляем топ-5, поразившие нашего фоторедактора в самое сердце.
National Geographic Россия
22 апреля 2019 в 16:36
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Алексея Зозули. Герой этого кадра – горбатый кит, запечатленный фотографом в водах королевства Тонга, архипелага в южной части Тихого океана.
А на этой фотографии от Ксении Шабановой – очередное доказательство того, что наша планета неумолимо превращается в одну большую свалку. Мусорный след, оставленный homo sapiens, снят с дрона на Кипре.
Продолжаем водную тему, но уже в несколько ином ключе. На этом кадре Светланы Тарасовой мужчина продает цветных рыбок на рынке в Стародубе, Брянская область.
Возвращаемся из Брянской области в Тихий океан. «Огромные баньяны – это достопримечательность Вануату. Самое большое дерево в округе играет огромную роль в жизни деревни. Баньян – своеобразный центр общественной жизни: здесь продают овощи с огорода, просто собираются поговорить или устраивают различные ритуальные мероприятия», – комментирует свой кадр фотограф Андрей Андреев.
И на сладкое мы припасли гранитное побережье Мотовского залива в объективе Егора Никифорова. «Красные прожилки гранита, пронизывающие серую скалу, смотрятся очень живописно как во время отлива, так и из-под воды», – говорит Егор – и с ним трудно не согласиться.
Ждем ваших работ на Nat-geo.ru/photo – и, возможно, в следующий понедельник в нашу топ-подборку попадет уже ваша фотография. Удачи!
А на этой фотографии от Ксении Шабановой – очередное доказательство того, что наша планета неумолимо превращается в одну большую свалку. Мусорный след, оставленный homo sapiens, снят с дрона на Кипре.
Продолжаем водную тему, но уже в несколько ином ключе. На этом кадре Светланы Тарасовой мужчина продает цветных рыбок на рынке в Стародубе, Брянская область.
Возвращаемся из Брянской области в Тихий океан. «Огромные баньяны – это достопримечательность Вануату. Самое большое дерево в округе играет огромную роль в жизни деревни. Баньян – своеобразный центр общественной жизни: здесь продают овощи с огорода, просто собираются поговорить или устраивают различные ритуальные мероприятия», – комментирует свой кадр фотограф Андрей Андреев.
И на сладкое мы припасли гранитное побережье Мотовского залива в объективе Егора Никифорова. «Красные прожилки гранита, пронизывающие серую скалу, смотрятся очень живописно как во время отлива, так и из-под воды», – говорит Егор – и с ним трудно не согласиться.
Ждем ваших работ на Nat-geo.ru/photo – и, возможно, в следующий понедельник в нашу топ-подборку попадет уже ваша фотография. Удачи!