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«Утренняя улыбка» и другие фото недели
Вот 5 лучших кадров на nat-geo.ru за последние дни. Ждём и ваши работы!
15 апреля 2019 в 14:06
Дмитрий Кох в Карибском море, а точнее – в нацпарке «Сады королевы». Это одно из немногих мест на свете, где можно сделать такую фотографию. Здесь же, например, прославленный Дэвид Дубиле снял крокодила за спиной у дайвера.
Сергей Вшивков – «Вот такую рыбу поймал!». Улов действительно удачный; чтобы сделать это фото, пришлось пуститься на хитрость: «Несколько лет назад сфотографировать синичку, нападающую на своё же отражение в окне. И вот – снова весна, и снова птица яростно защищает свою территорию».
Фёдор Лашков – «Наперегонки»
Лошади словно соревнуются в скорости со стаей кудрявых пеликанов! Снято в степи на берегу озера Маныч-Гудило.
«Перспектива» – Михаил Коростелёв. «Из каждого подводного путешествия к китам я привожу сотни кадров, но всегда есть один такой, что бы понимаешь, вот за этим кадром ты сюда и ехал, ради него качался неделями на волнах. Из Шри-Ланки я привёз вот эти хвосты. Именно они выделяются среди десятков кадров с кашалотами», – вспоминает фотограф.
И ещё один монохромный снимок водной стихии! Только это не Индийский океан, а первая весенняя лужа – в объективе Сергея Костылева. Название фото – «Отражения».
Сергей Вшивков – «Вот такую рыбу поймал!». Улов действительно удачный; чтобы сделать это фото, пришлось пуститься на хитрость: «Несколько лет назад сфотографировать синичку, нападающую на своё же отражение в окне. И вот – снова весна, и снова птица яростно защищает свою территорию».
Фёдор Лашков – «Наперегонки»
Лошади словно соревнуются в скорости со стаей кудрявых пеликанов! Снято в степи на берегу озера Маныч-Гудило.
«Перспектива» – Михаил Коростелёв. «Из каждого подводного путешествия к китам я привожу сотни кадров, но всегда есть один такой, что бы понимаешь, вот за этим кадром ты сюда и ехал, ради него качался неделями на волнах. Из Шри-Ланки я привёз вот эти хвосты. Именно они выделяются среди десятков кадров с кашалотами», – вспоминает фотограф.
И ещё один монохромный снимок водной стихии! Только это не Индийский океан, а первая весенняя лужа – в объективе Сергея Костылева. Название фото – «Отражения».