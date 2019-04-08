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«В своей стихии»: 5 фото недели
Традиционная подборка лучших кадров на nat-geo.ru!
8 апреля 2019 в 17:35
Егор Никифоров. Черноморские дельфины афалины охотятся и играют в открытом море недалеко от бухты Балаклавы. Крым, март 2019 года. Имя этой фотоработы – «В своей стихии».
Следующие три снимка сделал Дмитрий Кох. Вот этот кадр он назвал «Торпеда прямо по курсу»...
вот этот – «Последний миг селёдки» (видите рыбёшку в пасти косатки?)...
...а этот – «Косатка, которая много улыбалась».
Замыкает пятёрку лучших снимок горбача от Алексея Зозули. Авторское название – «Монумент из бронзы».
Следующие три снимка сделал Дмитрий Кох. Вот этот кадр он назвал «Торпеда прямо по курсу»...
вот этот – «Последний миг селёдки» (видите рыбёшку в пасти косатки?)...
...а этот – «Косатка, которая много улыбалась».
Замыкает пятёрку лучших снимок горбача от Алексея Зозули. Авторское название – «Монумент из бронзы».