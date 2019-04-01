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«Руки, пахущие хлебом» и другие фото недели
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1 апреля 2019 в 14:07
Владимир Кушнарев пишет: «Да, олени тоже бывают домашними. Почти как собаки или хомяки. Случается такое довольно часто, когда оленуха, принесшая потомство, вдруг погибает: медведь задрал или волки порезали. И берут тогда оленеводы малыша-сироту к себе в чум. Ненадолго, на лето, до следующей зимы. Кормят его и берегут, а в непогоду или весенние морозы олененок даже спит в чуме, как домашний кот у печки.
К следующей зиме «сиротинушка» подрастает до пропорций полувзрослого оленя и начинает потихоньку не помещаться в чум. И отправляют его тогда к сородичам в стадо. А на шею, как правило, повязывают ленточку, как бы помечают, что вот типа этот наш, домашний. Такой олень на всю жизнь останется ручным, и никогда не будет пущен на мясо или продан. Такая вот пожизненная индульгенция за сиротскую судьбу. Но руки, которые его кормили маленького, он запомнит, как впрочем и кормилицу или кормильца. И каждый раз, когда оленеводы пригоняют свое стадо к чумам поближе, этот домашний олень (или Авка – так оленеводы называют всех прирученных оленей) бежит искать свой чум, чтобы уткнуться мокрым носом в эти руки, от которых пахнет его детством и хлебом».
В сегодняшнюю подборку попало и ещё одно фото от Владимира Кушнарева – «День Космонавтики». Вот авторская подпись: «Пройдут года и столетия. Будут построены новые города. Человечество шагнет в глубину космоса и начнет осваивать другие планеты Солнечной системы. И только одно останется неизменным – желание и инстинкт сохранить себя в этом бушующем океане цивилизации, беречь традиции и воспитывать детей, как делали это предки многие тысячелетия подряд. Полярный Урал. Россия. Предстоящему дню Космонавтики посвящается».
Третье фото тоже было сделано в заснеженных краях – но на Севере, а на Юге. Вот семейство пингвинов генту в объективе Татьяны Дударенко: «В разгаре короткое антарктическое лето и родители спешат вырастить свое потомство.
Милые картинки, но увлекаясь фотографированием не стоит забывать соблюдать дистанцию не менее 4-5 метров. И не только потому, чтобы не пугать птиц. Вы рискуете быть «обстрелянными» пометом».
Видите тень велосипедиста и его верного пса? Этот кадр сделала Ксения Шабанова.
А вот вид на ночной Киндыктыкуль (озеро, что лежит у границы Горного Алтая с Монголией). Снимок из альбома Светланы Казиной.
К следующей зиме «сиротинушка» подрастает до пропорций полувзрослого оленя и начинает потихоньку не помещаться в чум. И отправляют его тогда к сородичам в стадо. А на шею, как правило, повязывают ленточку, как бы помечают, что вот типа этот наш, домашний. Такой олень на всю жизнь останется ручным, и никогда не будет пущен на мясо или продан. Такая вот пожизненная индульгенция за сиротскую судьбу. Но руки, которые его кормили маленького, он запомнит, как впрочем и кормилицу или кормильца. И каждый раз, когда оленеводы пригоняют свое стадо к чумам поближе, этот домашний олень (или Авка – так оленеводы называют всех прирученных оленей) бежит искать свой чум, чтобы уткнуться мокрым носом в эти руки, от которых пахнет его детством и хлебом».
В сегодняшнюю подборку попало и ещё одно фото от Владимира Кушнарева – «День Космонавтики». Вот авторская подпись: «Пройдут года и столетия. Будут построены новые города. Человечество шагнет в глубину космоса и начнет осваивать другие планеты Солнечной системы. И только одно останется неизменным – желание и инстинкт сохранить себя в этом бушующем океане цивилизации, беречь традиции и воспитывать детей, как делали это предки многие тысячелетия подряд. Полярный Урал. Россия. Предстоящему дню Космонавтики посвящается».
Третье фото тоже было сделано в заснеженных краях – но на Севере, а на Юге. Вот семейство пингвинов генту в объективе Татьяны Дударенко: «В разгаре короткое антарктическое лето и родители спешат вырастить свое потомство.
Милые картинки, но увлекаясь фотографированием не стоит забывать соблюдать дистанцию не менее 4-5 метров. И не только потому, чтобы не пугать птиц. Вы рискуете быть «обстрелянными» пометом».
Видите тень велосипедиста и его верного пса? Этот кадр сделала Ксения Шабанова.
А вот вид на ночной Киндыктыкуль (озеро, что лежит у границы Горного Алтая с Монголией). Снимок из альбома Светланы Казиной.